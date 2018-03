Trấn Thành 'lột xác' trong Chờ em đến ngày mai

Chờ em đến ngày mai là bộ phim được Đinh Tuấn Vũ chuyển thể từ truyện dài Anh không là con chó của em của đạo diễn Lê Hoàng với phần chắp bút kịch bản của NSƯT Đỗ Đức Thịnh. Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết phim không giống hoàn toàn nguyên tác của Lê Hoàng nhưng những chi tiết đặc sắc vẫn được giữ nguyên. Phim chú trọng vào kỹ xảo cho các cảnh một chú chó biết nói tiếng người.

An Nguy lần đầu thử sức với phim điện ảnh nhưng cô diễn khá "ngọt", nhập vai nhân vật tốt.

Nội dung câu chuyện xoay quanh nhân vật Ly Cún (An Nguy đóng), là cô gái xinh đẹp, hồn nhiên và làm công việc bán thức ăn nhanh ở một nhà hàng. Sau lần giúp đỡ một bà lão lạ mặt, Ly Cún liên tục trải qua những câu chuyện khó tin của cuộc đời. Phim mang không khí lãng mạn, trẻ trung và niềm tin vào cuộc sống. Đạo diễn muốn đem đến cho khán giả một không gian tươi mới và câu chuyện cảm động về tình yêu của những con người đang tuổi thanh xuân.

Một trong những điều làm nên sức hút của phim là sự xuất hiện của chàng diễn viên, MC đa tài Trấn Thành. Trong phim, anh vào vai ngôi sao điển trai, tài năng Kenny Vũ, yêu cô nàng bán đồ ăn nhanh tên Ly Cún nhưng lại vướng vào quan hệ phức tạp với một cô gái khác (do người mẫu Lilly Nguyễn đóng).

Với mỗi bộ phim tham gia, Trấn Thành luôn là cái tên mang khán giả đến rạp cũng như giữ họ lại bằng những mảng miếng gây cười. Tuy nhiên, trong Chờ em đến ngày mai, giám khảo của "Thách thức danh hài" lại thể hiện được đúng tính cách của ngôi sao ca nhạc với quá khứ là một đứa trẻ mồ côi, được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có nhưng luôn thiếu thốn tình cảm.

MC Trấn Thành lột tả chân thực một ngôi sao nổi tiếng nhưng thèm khát được yêu, được sống như những người bình thường.

Tận dụng khả năng ca hát, nhảy múa và làm chủ sân khấu, Trấn Thành khiến cho Kevin Vũ chân thật trong những khung hình biểu diễn. Những lớp sâu về tâm lý nhân vật cũng được nam diễn viên hài "bóc tách khá ngọt" và nhẹ nhàng như lúc vui buồn, giận dỗi, ghen tuông... đưa người xem đi sâu vào tâm lý nhân vật. Đó là một ngôi sao nổi tiếng nhưng có tâm hồn giản dị, muốn được sống và yêu như bao người khác. Thông qua nhân vật, Trấn Thành muốn gửi đến khán giả hiểu: "Nghệ sĩ cũng là một người thường, vẫn có những hỉ - nộ - ái - ố, họ cũng có những sở thích bình dị như bao người khác nhưng lại khó lòng được đáp ứng".

Ngoài Trấn Thành, An Nguy và Will Nguyễn cũng là những nhân tố làm nên sức hút cho bộ phim. Đây không phải là lần Will Nguyễn đóng phim nhưng sau Chờ em đến ngày mai, dạng vai mà anh chàng này thể hiện có lẽ sẽ được mở rộng hơn. An Nguy tuy lần đầu chạm ngõ điện ảnh nhưng cô đã thể hiện khá tốt vai diễn của mình.

Hai diễn viên chính của phim Trấn Thành - An Nguy có cảnh hôn nhau say đắm.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ: "Điều tôi thích nhất ở các diễn viên là năng lượng của họ. Đặc biệt là Trấn Thành. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chính nhiệt huyết của anh khiến tôi bị thuyết phục. Vai diễn Kevin Vũ là một vai khá nặng về cảm xúc và cũng cần nhiều kỹ năng khác như ca hát, vũ đạo, chơi nhạc cụ... Bởi vậy, tôi nghĩ Trấn Thành là người duy nhất hợp với vai này ở thời điểm đó. Nếu điều bạn băn khoăn khi xem phim là liệu Thành có thoát khỏi cái bóng của chính mình không, tôi có thể trả lời chắc chắn là 'Có'".

Ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2016, Chờ em đến ngày mai mang tới không khí rộn rã, những cung bậc cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo của những người trẻ đi tìm tình yêu giữa cuộc sống đầy nhộn nhạo. Phim được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 30/12.

Thu Ngân