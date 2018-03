The Mountain Between Us - khi tình yêu thăng hoa giữa hiểm nguy

The Mountain Between Us mở đầu bằng một chuyến đi định mệnh. Vì cơn bão ngày một to, chuyến bay của bác sĩ Ben Bass (Idris Elba) và phóng viên ảnh Alex Martin (Kate Winslet) đã trì hoãn để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Tuy nhiên, cả Ben và Alex đều có việc gấp rút. Ben có một ca phẫu thuật quan trọng vào sáng mai. Alex phải tiến hành lễ cưới cũng trong hôm đó. Trước tình cảnh này, hai con người không hề quen biết đã cùng nhau thuê một chiếc phi cơ riêng để về nhà. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi máy bay bị rơi khiến cả hai kẹt lại ở một vùng núi tuyết trắng xóa, hoang vắng.

Vụ rơi máy bay khiến hai con người xa lạ Alex và Ben gắn bó cùng nhau.

Cũng giống như nhiều phim điện ảnh về sinh tồn khác, The Mountain Between Us khiến người xem thót tim với mối nguy hiểm đến từ thiên nhiên.

Những chiếc áo của Alex và Ben quá mỏng manh trước cái lạnh âm độ C của núi tuyết. Nguồn thức ăn ngày một cạn kiệt. Đặc biệt, những động vật ăn thịt tò mò trước xác máy bay và chực chờ tấn công kẻ xấu số. Đôi chân Alex đang bị thương nặng và gặp khó khăn lớn khi di chuyển. Giữa nghịch cảnh tận cùng đó, Alex và Ben lại dành cho nhau tình cảm ấm áp và sự hy sinh.

“Nàng Rose” Kate Winslet trở lại câu chuyện tình Titanic giữa miền băng giá.

Câu chuyện được ví như một phiên bản Titanic giữa núi tuyết. Ben hiện lên như một bức tường vững chãi để Alex dựa vào. Nếu chân Alex bị thương, anh sẵn sàng dìu cô đi trên mọi nẻo đường. Nếu như cô gặp nguy hiểm, anh sẵn sàng liều cả tính mạng. Trong khi đó, Alex - cô gái đang chuẩn bị cho hôn lễ với chồng sắp cưới đã cảm động trước tấm chân tình từ Ben.

Niềm khát khao sống đã thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong hai con người xa lạ.

Tác phẩm đặt ra những tình cảnh hết sức ngang trái. Bởi nếu Alex và Ben có thể vượt qua cõi chết trở về nhà, tình yêu của họ cũng khó thể tiếp diễn. Alex không thể trở thành một phụ nữ ngoại tình. Ben càng không thể biến thành kẻ cắm sừng người khác. Khán giả như sống cùng những rung động của các nhân vật chính. Từ ánh mắt của hai người, ta thấy một tình yêu nồng cháy nhưng buộc phải dồn nén.

“The Mountain Between Us” là sự kết hợp giữa thước phim căng thẳng và câu chuyện lãng mạn.

The Mountain Between Us sẽ vô hồn nếu không có diễn xuất của "nàng Rose" Kate Winslet và tài tử Idris Elba. Cách Ben và Alex thể hiện tình cảm tuy khác nhau, nhưng đồng điệu trong tâm hồn.

Nếu 20 năm trước, Kate Winslet mang đến chuyện tình tuổi trẻ cuồng nhiệt trong Titanic thì với The Mountain Between Us, cô thể hiện một tình yêu sâu lắng, nghẹn ngào giữa những người từng trải.

* Trailer The Mountain Between Us

The Mountain Between Us (Ngọn Núi Giữa Hai Ta) khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 17/11.

Tuấn Nhu