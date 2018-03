Zac Efron thay đổi hình ảnh trong 'Charlie St. Cloud'

Mang màu sắc lãng mạn, dịu dàng, Charlie St. Cloud (Khi tình yêu đến) là bộ phim tình cảm được nhiều khán giả mong đợi. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách The Death and Life of Charlie St. Cloud, nhân vật chính của phim là Charlie (do Zac Efron thủ vai) - một thanh niên trẻ ôm ấp trong mình bao mơ ước, hoài bão. Tuy nhiên, cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi sau vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của người em trai yêu quý. Quá đau xót, Charlie trở nên trầm tính hơn và có khả năng nhìn thấy những điều khác biệt ở thế giới xung quanh mình. Anh còn trò chuyện được với hồn ma của người em trai đã khuất.

"Charlie St. Cloud" là bộ phim duy nhất của Zac Efron được phát hành trong năm nay. Ảnh: Universal.

Từ bỏ tương lai đầy hứa hẹn đang đợi mình ở con đường phía trước, 5 năm sau Charlie trở thành một người trông nom nghĩa trang. Hàng ngày vào lúc hoàng hôn, anh vẫn thường gặp gỡ và cùng chơi bóng chày với hồn ma của người em trai. Mọi chuyện thay đổi khi Charlie gặp gỡ và cảm mến cô gái trẻ xinh đẹp Tess Caroll. Tình cảm với Tess dường như đã kéo Charlie xa cách dần với người em trai. Anh trải qua một cuộc giằng xé nội tâm và buộc phải lựa chọn giữa một bên là ký ức, bên kia là những niềm hy vọng của tương lai.

Thuộc thể loại tâm lý lãng mạn pha chút tâm linh huyền bí nên tiết tấu của Charlie St. Cloud có phần chậm rãi, nhẹ nhàng. Theo chân nhân vật Charlie, khán giả bước vào một cuộc hành trình khám phá lý tưởng sống và những điều kỳ diệu mà tình yêu đem lại. Tình yêu đã giúp Charlie có đủ nghị lực để quên đi quá khứ đau buồn và đứng lên đi tìm một con đường riêng cho chính bản thân mình. Chàng trai trẻ nhận ra rằng anh không thể sống mãi với những ký ức và cần phải thoát khỏi nó để vươn đến một tương lai tốt đẹp với bao cơ hội mà anh từng bỏ lỡ. Hình ảnh cánh buồm no gió trên biển khơi chính là một biểu tượng thể hiện cho những khát vọng tuổi trẻ của Charlie.

Nhân vật Charlie St. Cloud buộc phải lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Ảnh: Universal.

Charlie St. Cloud sử dụng tông màu dịu có phần hơi u tối và được quay tại thành phố Vancouver (Canada) - một trong những nơi có mùa thu đẹp nhất thế giới. Những khu rừng yên bình tràn ngập sương khói, những con thuyền xuôi gió lướt trên mặt biển hay những cơn mưa bất chợt khiến khán giả đắm chìm vào một không gian mùa thu tuyệt đẹp. Trong khung cảnh ấy, câu chuyện của anh chàng Charlie St. Cloud trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn. Tình cảm giữa Charlie và Tess cũng giống như những cảm xúc bất chợt của mùa thu - đến một cách tình cờ, hiền hòa và để lại những dấu ấn khó có thể phai nhòa.

Cuộc sống đôi khi không phải lúc nào cũng được như ta mong đợi. Không phải mọi con đường đều được trải hoa hồng. Đôi khi những kế hoạch, những khát khao ta đặt ra có thể bị trì hoãn nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy vững tin vào tương lai và sống hết mình với tình yêu. "Hãy tin vào trái tim, dù biển rộng cháy bùng. Và sống vì tình yêu, dẫu sao trời quay bước" - trích câu thơ của nhà thơ nổi tiếng E.E. Cummings. Câu chuyện của Charlie St. Cloud muốn truyền tải tới người xem rằng quá khứ luôn là hành trang quý giá để con người vững bước trên đường đời, nhưng tương lai mới là đích đến của mỗi chúng ta.

Tình yêu với Tess đã khiến Charlie nhận ra được lý tưởng sống của chính mình. Ảnh: Universal.

Ngôi sao trẻ Zac Efron đã rất cố gắng để tạo nên một hình ảnh mới với nhân vật Charlie St. Cloud. Khán giả có thể nhận thấy điều đó, khi anh tìm cách xử lý các cung bậc cảm xúc của nhân vật trong mỗi trường đoạn phim. Tuy nhiên, sự thay đổi ngoại hình và những kinh nghiệm tích lũy được của Zac Efron dường như vẫn chưa giúp anh làm tròn được vai diễn. Người xem vẫn thấy phảng phất ở Zac phong cách của một ngôi sao tuổi teen và diễn xuất của anh vẫn chưa có độ "chín". Ý tưởng của Charlie St. Cloud rất thú vị, nhưng câu chuyện dàn trải, kịch tính chưa được đẩy đến đỉnh điểm cao trào, cách giải quyết có phần hời hợt đã khiến bộ phim thiếu đi chiều sâu, thông điệp truyền tải chưa "tới" được với khán giả.

Tuy nhiên, phần hình ảnh mãn nhãn, âm nhạc du dương và vẻ đẹp ngoại hình của Zac Efron vẫn đủ sức lôi cuốn đối tượng khán giả trẻ, đặc biệt là phái nữ. Ra mắt tại Việt Nam trong không khí dịu mát và nhịp điệu chầm chậm của mùa thu, Charlie St. Cloud ít nhiều sẽ vẫn để lại cho khán giả chút dư vị bâng khuâng và sự lãng mạn, bay bổng có phần siêu thực.

Phim được trình chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/9.

Nguyên Minh