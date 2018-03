Yoona lấy nước mắt khán giả truyền hình

Diễn xuất của Yoona khiến người xem truyền hình cảm động.

Là sản phẩm ăn khách hàng đầu của đài truyền hình KBS năm 2008 về thể loại phim gia đình, Em là định mệnh đời anh liên tục đạt 30-40% tỷ suất khán giả trong thời gian phát sóng. Xoay quanh cuộc đời của Jang Sae-byeok, một cô gái mù lấy lại ánh sáng sau khi được cấy ghép giác mạc từ một cô gái cùng tuổi, phim mang lại những cảm nhận mới về hạnh phúc gia đình, tình yêu cha mẹ và những khát vọng trong hôn nhân. Sea Byuk gặp nhiều điều không may nhưng luôn lạc quan sống, bởi cô hiểu và trân trọng từng giây phút của cuộc đời. Bộ phim phản ánh những thăng trầm trong cuộc sống, các mối quan hệ phức tạp trong gia đình ba thế hệ, sự gò ép và căng thẳng giữa mẹ chồng nàng dâu, sự gượng gạo khi bà chủ và người giúp việc trở thành thông gia.

Yoona vào vai cô dâu xinh đẹp Jang Sae-byeok trong lễ cưới.

Diễn xuất ngọt và lôi cuốn của Yoona trong vai cô gái mồ côi Jang Sae-byeok đã giúp cô vượt qua nhiều đối thủ trở thành Diễn viên chính xuất sắc Hàn Quốc năm 2008. Người đóng cặp với cô là Park Jae-jeong, một gương mặt sáng giá trong lĩnh vực phim quảng cáo. Tài tử trong I’am Sam vào vai HoSe, người thừa kế của một tập đoàn, đã đem lòng yêu Jang Sae-byeok. Mối tình trải qua nhiều thăng trầm của họ khiến không ít người dân xứ kim chi rơi lệ. Khán giả xem đài nhận xét bộ phim là “một câu chuyện với thông điệp tích cực dành cho người từng phải trải qua những nỗi đau của cuộc sống”.

Các diễn viên chính trong "Em là định mệnh đời anh".

Em là định mệnh đời anh (You are my destiny) sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào lúc 20h, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 15/7 trên VTC1.

Ngọc Trần

Ảnh: KBS