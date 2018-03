Xứ Oz và sự đổi khác sau 75 năm

Bộ phim 3D "Oz the Great and Powerful" công chiếu tuần trước và nhanh chóng giành thắng lợi về doanh thu. Từ khi tác phẩm đầu tiên về xứ sở Oz "The Wizard of Oz" ra đời năm 1939, bộ phim ca nhạc năm 1978 "The Wiz" do Michael Jackson phối hợp với nhà sản xuất Quincy Jones thực hiện và phim của hãng Disney vừa công chiếu là hai phiên bản mới ấn tượng nhất. Từ bản gốc đến các "bản sao" có nhiều thay đổi. Về nhân vật phù thủy nam, trong hình, từ trái qua: diễn viên Frank Morgan trong vai phù thủy của "The Wizard of Oz"; Richard Pryor đóng Herman Smith trong phim ca nhạc "The Wiz" và James Franco trong vai ảo thuật gia ma cô Oscar Diggs, người cũng được gọi với tên là Oz trong phim "Oz the Great and Powerful ".