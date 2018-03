Xu hướng mỹ nhân Hàn yêu đàn em thua chục tuổi trên phim

Trong "The woman who still wants to marry" hồi 2010, Park Jin Hee (1978) và Kim Bum (1989) vào vai cặp tình nhân chị em. Nữ chính là phát thanh viên ngoài 30 tuổi - luôn thất vọng vì không tìm được một nửa của mình. Trong khi ấy, Kim Bum vào vai chàng rocker trẻ si tình, nhất quyết không chịu từ bỏ tình yêu dù năm lần bảy lượt bị đàn chị từ chối.