‘X-Men: Days of Future Past’ mở màn với gần 300 triệu USD

'X-Men' phần 3 tung trailer cuối cùng / ‘X-Men: Days of Future Past’ thỏa lòng mong đợi của fan

Các bộ phim bom tấn liên tục ra mắt trong mùa phim hè khiến ngôi vị quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cũng liên tục đổi chủ. Chỉ sau một tuần đứng ở vị trí số một, Godzilla phải nhường ngôi cho siêu phẩm mới ra mắt cuối tuần qua là X-Men: Days of Future Past. Tác phẩm hành động bom tấn này thu về 90,7 triệu USD tiền vé ngay trong tuần đầu được phát hành.

"X-Men: Days of Future Past" là một trong những bom tấn lớn nhất năm nay.

Có kinh phí lên đến 225 triệu USD và là tác phẩm quy tụ nhiều ngôi sao nhất năm nay, X-Men: Days of Future Past là một trong những bom tấn nổi bật nhất mùa phim hè 2014. Phim là phần tiếp của X-Men: First Class ra mắt năm 2011. Trong phần này, các dị nhân sẽ phải chung sức đối đầu với một cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong của tất cả sinh linh trên Trái Đất tại hai cột mốc thời gian.

Dàn diễn viên của X-Men: First Class gồm Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên của bộ ba X-Men cũ như Halle Berry, Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart cùng gương mặt mới là Phạm Băng Băng. Những cái tên đình đám cùng nội dung lôi cuốn, kỹ xảo hoành tráng giúp X-Men: Days of Future Past thắng lớn tại các phòng vé Bắc Mỹ. Tính trên toàn thế giới, doanh thu mở màn của bộ phim này đạt 261,8 triệu USD, trở thành tập phim về các dị nhân có doanh thu mở màn cao nhất. Kỷ lục này trước đây thuộc về tập phim X-Men: The Last Stand với doanh thu mở màn là 203 triệu USD.

X-Men: Days of Future Past (X-Men: Ngày cũ của tương lai) đã khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 23/5 với cả hai định dạng 2D và 3D.

"Godzilla" xuống á quân doanh thu Bắc Mỹ sau một tuần đứng quán quân.

Vị trí thứ hai thuộc về Godzilla, quán quân của tuần trước. Nội dung phim xoay quanh việc chính phủ Mỹ che đậy thông tin về sự tồn tại của Godzilla với toàn thế giới. Những vụ thử hạt nhân của Mỹ vào những năm 1950 tại khu vực Thái Bình Dương chính là nỗ lực nhằm tiêu diệt Godzilla. Nhưng những nỗ lực đó đều bất thành, Godzilla nhiễm chất phóng xạ và ngày càng phát triển to hơn. Khi đạt đến kích thước khổng lồ nặng 60.000 tấn và cao 350 m, quái vật này trỗi dậy từ dưới sâu đại dương và bắt đầu đi tàn phá thế giới loài người.

Trước sức hút của X-Men: Days of Future Past, doanh thu tuần này của Godzilla chỉ còn 31,4 triệu USD, giảm 66,3% so với tuần trước. Tổng doanh thu của bộ phim này tính đến nay là 315,3 triêu USD, khá tốt so với chi phí sản xuất là 160 triệu USD. Bộ phim đến với khán giả Việt Nam từ hôm 16/5.

Blended, một bộ phim mới ra mắt cuối tuần qua chiếm vị trí thứ ba. Tác phẩm hài này là sự tái hợp của bộ đôi Adam Sandler và Drew Barrymore kể từ sau bộ phim 50 First Dates. Phim xoay quanh câu chuyện về ông bố - bà mẹ đơn thân Jim Friedman và Lauren Reynolds. Cả hai vốn không chịu được nhau nhưng lại phải ở chung trong kỳ nghỉ gia đình cùng bọn trẻ.

"Blended" đánh dấu sự tái hợp của Drew Barrymore và Adam Sandler.

Trong tuần đầu ra mắt, Blended chỉ thu về 14,2 triệu USD tiền vé tại Bắc Mỹ và 2,1 triệu USD tại các khu vực khác trên thế giới. Đây là mức doanh thu khá khiêm tốn so với kinh phí 40 triệu USD làm phim.

Những vị trí còn lại trong Top 10 tuần này thuộc về Neighbors, The Amazing Spider-Man 2, Million Dollar Arm, The Other Woman, Rio 2, Chef và Heaven Is for Real.

Cuối tuần này, X-Men: Days of Future Past sẽ gặp phải sự cạnh tranh dự dội khi một bộ phim bom tấn khác ra mắt là Maleficent. Ngoài ra, ba bộ phim khác gồm A Million Ways to Die in the West, Night Moves và Filth đều có khả năng góp mặt trong Top 10.

Top 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần này:

1. X-Men: Days of Future Past ­– Fox/Marvel – 90,7 triệu USD

2. Godzilla - Warner Bros./Legendary – 31,42 triệu USD

3. Blended - Warner Bros. – 14,24 triệu USD

4. Neighbors – Universal – 13,9 triệu USD

5. The Amazing Spider-Man 2 – Sony – 7,8 triệu USD

6. Million Dollar Arm - Disney – 7,09 triệu USD

7. The Other Woman – Fox – 3,67 triệu USD

8. Rio 2 - Fox/Blue Sky – 2,5 triệu USD

9. Chef – Open Road Films – 2,26 triệu USD

10. Heaven Is for Real - Sony/TriStar – 1,95 triệu USD

Thanh Hải