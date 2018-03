Won Bin, T.O.P chiến thắng tại giải điện ảnh Dae Jong

Rất nhiều ngôi sao xứ kim chi tham dự đêm trao giải Giải thưởng Điện ảnh Dae Jong (Grand Bell Awards) lần thứ 47 tại Đại học Kyung Hee tối 29/10. Đây là một trong những giải thưởng nghệ thuật lâu đời và có uy tín nhất ở Hàn Quốc, do Bộ Văn hóa Thông tin nước này trao tặng.

Đoàn làm phim The Poetry. Ảnh: SPN.

Năm nay có 10 phim tranh giải Phim hay nhất của Dae Jong, bao gồm Bedevilled, Moss, Poetry, The Man From Nowhere, The Servant, The Secret Reunion, The Housemaind, I Saw The Devil, A Barefoot Dream, Harmony.

Cuối cùng, The Poetry, bộ phim từng tham gia Liên hoan phim Cannes 2010, giành ngôi cao nhất. Đây không phải là một phim bom tấn với nhiều ngôi sao tên tuổi. The Poetry là câu chuyện cảm động về một người mẹ vươn chiến thắng bệnh tật bằng cách làm thơ. Nữ diễn viên gạo cội Yun Jung Hee cũng được vinh danh với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ngoài ra, The Poetry còn đoạt giải Kịch bản hay nhất và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Won Bin nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Dae Jong 2010. Ảnh: Naver.

Won Bin giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong The Man from Nowhere. Giải thưởng này đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp điện ảnh rất thành công của tài tử xứ Hàn. Năm ngoái, phim Mother do anh đóng vai chính cũng giành nhiều giải thưởng quan trọng.

Nam ca sĩ T.O.P (tên thật Choi Seung Hun) của nhóm nhạc thần tượng Big Bang cũng được vinh danh tại hạng mục Nghệ sĩ của làn sóng Hàn Quốc với phim 71: Into the fire. Là một ca sĩ nhưng T.O.P được đánh giá cao về diễn xuất, vai diễn của anh trong các phim điện ảnh và truyền hình từ trước đến nay đều nhận được nhận xét tích cực. Nhận giải này, T.O.P được tặng thêm một chiếc xe Hyundai Sonata từ nhà tài trợ.

T.O.P với giải Nghệ sĩ của làn sóng Hàn Quốc. Ảnh: Nate.

Hai MC nổi tiếng Shin Dong Yup và Kim Jung Eun (diễn viên Chuyện tình Paris) chủ trì đêm trao giải. Các nhóm nhạc thần tượng SNSD và 2PM được mời biểu diễn.

Các giải thưởng tại Dae Jong lần thứ 47:



Phim hay nhất: The Poetry

Đạo diễn xuất sắc: Kang Woo Suk (Moss)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Won Bin (The Man from Nowhere)

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Yun Jung Hee (The Poetry)

2 giải Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kim Hee Ra (The Poetry) và Song Sae Byuk (The Servant)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Yoon Yeo Jung (The Housemaid)

Đạo diễn triển vọng: Jang Chul Soo (Bedevilled)

Nam diễn viên triển vọng: Jung Woo (Wish)

Nữ diễn viên triển vọng: Lee Min Jung (Cyrano Agency)

Nam và nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất: Won Bin (The Man From Nowhere) và Lee Min-Jung (Cyrano Agency)

Nghệ sĩ của làn sóng Hàn Quốc: T.O.P (71: Into the fire)

Giải cống hiến: Choi Eun Hee

Hòa Ca