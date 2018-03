Will Smith bất đồng quan điểm với chủ tịch giám khảo Cannes

Ngày 17/5, ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2017 tổ chức họp báo. Vấn đề được báo giới chú ý là sự góp mặt của các phim do công ty Netflix sản xuất. Năm nay, phim của đơn vị này là The Meyerowitz Stories (đạo diễn Noah Baumbach) và Okja (đạo diễn Bong Joon-ho) được tranh giải dù không chiếu ở rạp mà chỉ phát qua mạng cho những người đăng ký xem trực tuyến. Quyết định này khiến giới chủ rạp và một bộ phận khán giả phản đối, bởi đi ngược tinh thần nguyên bản của điện ảnh là thưởng thức phim trên màn ảnh rộng.

Theo Hollywood Reporter, Pedro Almodóvar - đạo diễn Tây Ban Nha kiêm chủ tịch ban giám khảo - nói: "Tôi không nghĩ giải Cành cọ vàng nên trao cho một phim không chiếu rạp. Tôi cởi mở với những công nghệ và cơ hội mới, nhưng sẽ mãi mãi đấu tranh cho sự mê hoặc đến từ màn ảnh rộng”.

Trong khi đó, tài tử Will Smith - một thành viên trong ban giám khảo - có ý kiến ngược lại. Anh nói: “Tôi có ba người con ở độ tuổi 16, 18 và 24. Chúng đến rạp mỗi tuần hai lần và cũng xem Netflix. Ranh giới giữa rạp chiếu và trên Netflix rất nhỏ". Smith cho rằng kênh xem phim qua mạng này giúp những đứa trẻ như con anh có thể tiếp cận các bộ phim chúng không thể xem theo cách thông thường. Diễn viên cũng tham gia Bright - một phim điện ảnh do Netflix sản xuất, dự kiến ra mắt tháng 12.

Một tuần trước, trên Reuters, chủ tịch Liên hoan phim Cannes Thierry Fremaux tuyên bố từ năm sau, các phim không chiếu tại rạp ở Pháp sẽ không được tham gia sự kiện điện ảnh thường niên. Ông nói: “Liên hoan phim muốn tái khẳng định sự ủng hộ với cách trình chiếu điện ảnh truyền thống ở Pháp cũng như trên thế giới”. Theo báo giới nhận định, quyết định này gần như cấm cửa Netflix, bởi kênh trực tuyến được cho là sẽ không thỏa hiệp để chiếu phim ở rạp.

Netflix là công ty giải trí được Reed Hastings và Marc Randolph thành lập từ năm 1997, chuyên truyền dữ liệu video theo yêu cầu. Từ năm 2013, đơn vị này tham gia lĩnh vực sản xuất phim, bắt đầu từ series House of Cards. Năm 2015, công ty sản xuất phim điện ảnh đầu tiên, nhan đề Beasts of No Nation.