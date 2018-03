Vương Gia Vệ làm phim về thời đẫm máu của người Hoa ở Mỹ

Series 18+ về ngành phim khiêu dâm ở Mỹ gây tranh cãi / Phim về Lý Tiểu Long nặng tính võ hiệp hơn đánh đấm thực tế

Theo Indiewire, Vương Gia Vệ sẽ đạo diễn loạt phim Tong Wars cho hãng Amazon. Tác phẩm lấy bối cảnh San Francisco (Mỹ) thế kỷ 19 khi nhiều người Trung Quốc đến Mỹ sinh sống. Họ thành lập các băng đảng và có nhiều trận chiến để tranh giành việc kinh doanh ma túy và mại dâm. Thời kỳ này - được gọi là "Tong Wars" (Đường Chiến) - được xem như giai đoạn đẫm máu nhất của những người Mỹ gốc Hoa.

Vương Gia Vệ lần đầu đạo diễn phim Hollywood.

Roy Price - chủ tịch đơn vị sản xuất - chia sẻ: "Loạt phim hòa trộn lịch sử bi tráng của người Hoa di cư sang Mỹ với phong cách của một tác phẩm đại chúng về hình sự". Hiện chưa rõ thời gian phát sóng cũng như các diễn viên tham gia phim.

Series là một trong năm dự án sắp thực hiện của hãng Amazon. Trong số còn lại, ba phim thuộc thể loại hài và một phim chuyển thể từ truyện tranh. Theo trang Screenrant, hãng Amazon đang nỗ lực ở mảng truyền hình để tạo ra một series ăn khách tương đương Game of Thrones của HBO.

Vương Gia Vệ sinh năm 1958, là đạo diễn kỳ cựu của Hong Kong. Phim của ông luôn có phong cách nghệ thuật đặc trưng với phần hình ảnh giàu chất thơ và nhiều ẩn ý phía sau. Các tác phẩm như Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love), Xuân quang xạ tiết (Happy Together) hay Trùng Khánh sâm lâm (Chungking Express) của ông được đánh giá cao. Phim gần nhất Vương Gia Vệ đạo diễn là Nhất đại tông sư (The Grandmaster) năm 2013 - xoay quanh cuộc đời võ sư Diệp Vấn.

