Võ sĩ Cung Lê dừng hợp tác với Trương Ngọc Ánh

Cung Lê: 'Tôi về nước làm phim để giới thiệu võ Việt ra thế giới' / Loạt đối thủ màn ảnh của võ sĩ Cung Lê

Cuối tuần qua, Cung Lê trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho tác phẩm The Target (Mục tiêu chết). Tuy nhiên, anh không còn làm việc với phía Trương Ngọc Ánh - đơn vị dự kiến hợp tác làm phim. Võ sĩ cho biết hai phía không thể đi đến thỏa thuận chung trong việc sản xuất.

Cung Lê đăng ảnh ăn trưa cùng Ngô Thanh Vân trên mạng xã hội.

Cung Lê gặp gỡ một số hãng khác để bàn kế hoạch triển khai dự án. Một trong những đơn vị được võ sĩ nhắm đến là hãng phim của Ngô Thanh Vân. "Dự án The Target là tâm huyết của tôi với mong muốn điện ảnh Việt có dấu ấn trên quốc tế. Tôi thật sự muốn tìm được một êkíp đáp ứng được những yêu cầu của mình", anh nói. Trước mắt, hãng của Ngô Thanh Vân sẽ giúp Cung Lê tổ chức buổi tuyển diễn viên võ thuật vào ngày 25/9 ở TP HCM.

Nam võ sĩ cho biết anh sẽ đạo diễn, chỉ đạo võ thuật và đóng chính trong "The Target".

The Target xoay quanh câu chuyện về hai điệp viên ưu tú người Việt. Khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài, họ đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á. Cả hai phải thoát khỏi cuộc truy sát, đồng thời tìm cách phá án. Phim dự kiến công chiếu hè 2019.

Cung Lê sinh năm 1972, là võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật. Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim Thập nguyệt vi thành (2009), The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013), Savage Dog (2017) và Security (2017).

Trương Ngọc Ánh, Cung Lê dành ba tháng luyện võ cho phim mới Cung Lê biểu diễn võ thuật trước khán giả Việt hồi tháng 5.

Ân Nguyễn