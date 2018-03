Võ sĩ Cung Lê đọ sức với tài tử 'Mặt nạ Zorro'

10 diễn viên đưa MMA lên màn ảnh / Trailer phim trận đấu đỉnh cao của Lý Tiểu Long hot nhất tuần

Trong phim hành động mới, tài tử Tây Ban Nha Antonio Banderas thủ vai Eddie - một sĩ quan Mỹ trở về từ chiến tranh. Gặp khó khăn trong cuộc sống, anh nhận công việc gác đêm cho một trung tâm mua sắm.

Ngay trong ca trực đầu tiên của Eddie, một cô gái chạy vào cầu xin được bảo vệ. Cô là nhân chứng của vụ án quan trọng và đang bị một nhóm xã hội đen truy đuổi. Vai thủ lĩnh băng đảng do tài tử gạo cội Ben Kingsley đảm nhận, còn Cung Lê đóng vai một tên giang hồ trong nhóm.

Cung Lê đọ sức Antonio Banderas.

Sinh năm 1960, Antonio Banderas là tài tử từng ba lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Anh nổi tiếng với vai hiệp sĩ Zorro trong The Mask of Zorro (1998) và The Legend of Zorro (2005).

Võ sĩ gốc Việt Cung Lê sinh năm 1972, sang Mỹ định cư từ năm ba tuổi. Anh nổi danh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong MMA. Trên màn ảnh, Cung Lê từng tham gia các phim The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013), Savage Dog (2017)...

* Trailer "Security"

Cung Lê đọ sức với tài tử 'Mặt nạ Zorro' Trailer đầu tiên hé lộ cuộc chiến trong màn đêm giữa hai phe khi bọn xã hội đen tấn công từ bên ngoài, còn nhóm bảo vệ cố thủ bên trong. Cung Lê có cảnh bay người, tung cú đá vào Antonio Banderas ở phút 1:32.

Phim do Alain Desrochers đạo diễn, dự kiến khởi chiếu ngày 4/8 ở Việt Nam, với nhan đề Người gác đêm.

Ân Nguyễn