Vincent Wang: 'Phim hành động Việt không nên sao chép Trung Quốc hay Mỹ'

Vincent Wang làm việc ở Hollywood từ 1997. Đi lên từ nghề đóng thế, anh từng được biết đến với các vai phi công MiG trong tập phim Tomorrow Never Dies và vệ binh ở Tử cấm thành trong Shanghai Knights. Từ đầu thập niên 2000, anh đóng thế cho nhiều bom tấn - trong đó có The Bourne Ultimatum, Skyfall và Captain America: The First Avenger. Những năm trở lại đây, anh là chuyên gia chỉ đạo hành động cho các phim Doctor Strange, The Great Wall, Now You See Me, Dracula Untold...