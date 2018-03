Vin Diesel - The Rock: Bạn bè trong phim, mâu thuẫn ngoài đời

Tài tử 'Fast & Furious 8' xin lỗi vì xúc phạm phụ nữ / ‘Fast & Furious 8’ mở màn ăn khách nhất lịch sử điện ảnh

Trong loạt phim Fast & Furious, nhân vật đặc vụ Luke Hobbs của The Rock (Dwayne Johnson) xuất hiện từ tập năm Fast Five (2011). Lúc đầu, anh định bắt nhóm của Dominic Toretto (Vin Diesel), nhưng sau đó trở thành đồng minh của họ. Sự mạnh mẽ pha hài hước của nhân vật này mang lại nét tươi mới cho series tốc độ.

Trên màn ảnh, The Rock là bạn thân của Vin Diesel suốt bốn tập phim gần nhất. Tuy nhiên, ở ngoài đời hai tài tử bị cho là mâu thuẫn với nhau hơn nửa năm qua.

Mọi chuyện bắt đầu từ thông điệp trên trang Instagram của The Rock vào tháng 8/2016. Nam diễn viên chỉ trích thái độ làm việc của một bạn diễn mà anh gọi là “kẻ nhút nhát”. The Rock nói: “Vài bạn diễn nam cư xử chuyên nghiệp, đáng mặt đàn ông, còn những kẻ khác thì không. Họ quá hèn nhát để thay đổi tình hình. Tháng 4 năm tới, bạn sẽ thấy tôi không diễn xuất trong vài cảnh và máu tôi như muốn sôi lên”.

The Rock đánh nhau với Vin Diesel trong “Fast Five” Nguồn tin của TMZ xác định người bị nói đến là Vin Diesel - ngôi sao chính của loạt phim. Theo trang này, tài tử bị chỉ trích vì hay tới trễ đến 30 phút, đồng thời có thái độ cao ngạo trên trường quay. Ngày 11/8/2016, sau khi kết thúc quá trình ghi hình, The Rock đăng lời cảm ơn mọi người trên Instagram, nhưng không có tên Diesel.

Tháng 9/2016, nữ diễn viên Michelle Rodgriguez khẳng định mối bất hòa giữa hai diễn viên trên tờ People. Cô nói: “Những ai biết rõ hai người này nên đứng ngoài cho họ tự giải quyết”. Lúc này, truyền thông đặt tên cho vụ mâu thuẫn theo từ The Rock dùng - “Kẻ nhút nhát”.

Tháng 4/2017, hai tài tử bình luận về vụ việc trong quá trình đi quảng bá phim. Trên tờ Los Angeles Times, The Rock nói: “Sự bất hòa này tốt cho đoàn phim. Tôi hiểu rõ những gì mình đã nói ra. Thông tin này chỉ khiến khán giả quan tâm đến phim hơn”.

Hai diễn viên thách thức nhau trong phim Trong khi đó, Vin Diesel chia sẻ trên USA Today: “Tôi nghĩ chuyện đã bị thổi phồng. Tôi không nghĩ anh ấy có ý gây hấn. Không dễ dàng để làm thủ lĩnh. Mà cả hai chúng tôi đều là thủ lĩnh”. Trên thảm đỏ, tài tử cũng nhiều lần khẳng định anh và The Rock vẫn là bạn bè.

Mặc dù vậy, nhiều nguồn tin cho thấy giữa hai diễn viên vẫn còn bất hòa. Trong các buổi quảng bá phim, The Rock và Diesel ít khi xuất hiện cùng nhau. Khi phim ra mắt, tờ Vulture nhận xét rằng có quá ít cảnh chung giữa cả hai.

Cảnh giao tiếp đầu tiên của hai nhân vật là qua điện thoại. Khi cả nhóm đi cướp vũ khí, phim bỏ qua cảnh quen thuộc khi họ bàn thảo kế hoạch (nếu có cảnh này The Rock và Diesel sẽ phải ngồi gần nhau). Sau đó, cách cắt cảnh khiến hai diễn viên hiếm khi xuất hiện trong một khung hình. Thay vào đó, The Rock thường xuyên đóng cặp với ngôi sao hành động Jason Statham.

The Rock ăn ý với Jason Statham trong phần mới Ngoài ra, trang The Wrap nói Vin Diesel - trên cương vị nhà sản xuất The Fate of the Furious - đã yêu cầu cắt một cảnh của The Rock và Jason Statham. Quyết định này được đưa ra sát ngày công chiếu, khiến các rạp phải gửi lại bản phim được cung cấp trước đó.

Theo The Wrap, The Rock và Statham diễn chung nhiều đến nỗi có thể bắt đầu một dự án ăn theo (spin-off) của riêng họ. Trích đoạn bị cắt được nhà sản xuất Neal Moritz thực hiện mà không bàn với Diesel. Khi giám đốc sản xuất Samantha Vincent - em gái của Diesel - báo cho anh, tài tử 49 tuổi đã nổi giận và yêu cầu hãng Universal bỏ cảnh này.

Ở Việt Nam, phần tám đạt doanh thu mở màn cao nhất lịch sử với 70,5 tỷ đồng.

Hiện tại, mâu thuẫn giữa hai diễn viên dường như vẫn chưa ảnh hưởng đến doanh thu phim. The Fate of the Furious vừa trở thành phim có doanh thu mở màn lớn nhất lịch sử điện ảnh. Tuy nhiên, tương lai của loạt phim vẫn bỏ ngỏ khi hai ngôi sao sẽ còn phải chạm mặt nhau thêm ít nhất hai tập nữa (series dự kiến kết thúc ở tập 10). Trước đây, The Rock nhiều lần bày tỏ ý định thực hiện phim riêng về nhân vật của anh, nhưng chưa rõ dự án này có được "bật đèn xanh" sau vụ bất hòa không.

Cả Vin Diesel và The Rock đều là những ngôi sao lớn ở Hollywood. Theo tạp chí Forbes, The Rock là tài tử được trả thù lao cao nhất năm 2016 với 64 triệu USD, còn Diesel xếp thứ tám với 35 triệu USD.

Ân Nguyễn