Vin Diesel nấc nghẹn nói về Paul Walker trong buổi chiếu phim

Dàn ôtô rơi khỏi tòa nhà trong 'Fast & Furious 8' / Trailer ngập pha hành động của 'Fast & Furious 8' hot nhất tuần

Ngày 29/3 ở Las Vegas, Mỹ, một buổi chiếu bất ngờ của The Fate of the Furious diễn ra tại CinemaCon - hội nghị thường niên của các chủ sở hữu rạp phim - khiến nhiều fan phấn khích.

Trước đó, Vin Diesel có buổi giao lưu với khán giả tại CinemaCon. Theo Variety, anh nấc nghẹn và lấy tay che mắt khi tưởng nhớ Paul Walker - bạn diễn quá cố trong loạt phim Fast & Furious. Tài tử 49 tuổi bày tỏ: “Chính Paul Walker đã hứa sẽ có phần tám. Tôi cứ suy nghĩ mãi về ý tưởng này”.

* Cảnh chia ly của Vin Diesel và Paul Walker trong "Furious 7"

Cảnh chia ly của Vin Diesel và Paul Walker trong "Furious 7"

Theo tờ Entertainment Weekly, Diesel vừa khóc vừa chia sẻ: "Tôi luôn cảm thấy anh ấy vẫn dõi theo chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm anh ấy thất vọng. Một phần di sản của Paul vẫn sống trong từng khung hình của The Fate of the Furious. Khán giả sẽ được gợi nhớ về một thiên thần, từng là một phần không thể thiếu của chủ đề tình anh em trong các phim trước".

Vin Diesel mặc chiếc áo có chữ "brotherhood" (tình huynh đệ) tại CinemaCon

Ngoài Vin Diesel, tài tử Tyrese Gibson (đóng vai phụ trong loạt Fast & Furious) cũng phát biểu: “Những việc chúng tôi làm với dự án phim mới đều trong niềm tưởng nhớ Paul Walker”.

* Vin Diesel hát "See You Again" tưởng nhớ Paul Walker năm 2016

in Diesel hát "See You Again" tưởng nhớ Paul Walker năm 2016

Paul Walker qua đời vì tai nạn ô tô vào năm 2013 khi mới 40 tuổi. Lúc đó, nam diễn viên vẫn chưa quay xong phần bảy Fast & Furious. Một số hình ảnh của anh trong phần bảy được tái tạo bằng kỹ xảo và các diễn viên đóng thế - bao gồm hai người em của anh. Trong phần tám, các biên kịch cho nhân vật của Walker giải nghệ.

The Fate of the Furious là phần tiếp theo của Furious 7 - bom tấn năm 2015 thu về hơn 1,5 tỷ USD trên toàn cầu. Dự kiến, tập tám sẽ mở đầu cho một bộ ba mới về Fast & Furious và loạt phim sẽ dừng ở tập 10.

* Dàn ôtô rơi khỏi tòa nhà trong "Fast & Furious 8"

Dàn ôtô rơi khỏi tòa nhà trong 'Fast & Furious 8'

Quá trình quay phần tám trải dài trên ba quốc gia - Cuba, Iceland và Mỹ. Các diễn viên quen thuộc của loạt phim như Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Elsa Pataky hay Tyrese Gibson đều quay lại. Ngoài ra, phim bổ sung thêm diễn viên Charlize Theron, Scott Eastwood cùng minh tinh kỳ cựu 71 tuổi Helen Mirren.

The Fate of the Furious do Vin Diesel đồng sản xuất cùng Neal H. Moritz và Michael Fottrell. Nhà biên kịch Chris Morgan, viết kịch bản cả loạt Fast & Furious, tiếp tục chấp bút phần tám. Phim dự kiến ra mắt vào ngày 14/4.

Ân Nguyễn