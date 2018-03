Vin Diesel đổ máu khi tập luyện cho phim 'xXx 3'

Lý Liên Kiệt đối đầu Vin Diesel trong phần ba phim 'xXx' / Vin Diesel ngụ ý đã tìm được đạo diễn cho 'Fast & Furious 8'

Hôm 22/1, Vin Diesel chia sẻ trên Instagram cá nhân một số hình ảnh tập luyện để chuẩn bị quay phim xXx phần ba có tên gọi The Return of Xander Cage. Tài tử Hollywood phải tập trượt ván để có những cảnh mạo hiểm khi vào vai nhân vật điệp viên Xander Cage. Anh còn chia sẻ bức ảnh cánh tay rớm máu vì bị ngã trong khi tập.

Vin Diesel vẫn tươi cười dù bị ngã chảy máu tay khi tập trượt ván.

Vin Diesel viết: "Tập luyện cho vai Xander Cage thật vui. Rất chờ đến ngày khởi quay". Trong bức ảnh cánh tay rớm máu, anh chia sẻ: "Tập luyện vào buổi đêm có đôi chút... Haha. Chào mừng đến với nhân vật Xander Cage". Ngôi sao cơ bắp cũng nhắn nhủ sẽ liên tục cập nhật về quá trình tập cũng như quay phim mới qua mạng xã hội.

xXx: The Return of Xander Cage là tập thứ ba của loạt phim hành động ăn khách với nhân vật trung tâm là điệp viên Xander Cage. Trong tập đầu ra mắt năm 2002, Vin Diesel đảm nhận vai chính. Với ngân sách 70 triệu USD, phim thu về gần 300 triệu USD. Sau thành công bất ngờ này, các nhà sản xuất tăng thêm 40 triệu USD vào kinh phí sản xuất để làm phần hai nhưng không mời tài tử Fast & Furious trở lại vì bất đồng quan điểm. Phần hai, với nam chính thay thế là Ice Cube, ra mắt năm 2005 và thất bại ở cả doanh thu lẫn chất lượng.

Vin Diesel đang tích cực tập luyện cho những cảnh mạo hiểm ở bộ phim mới.

Ngoài Vin Diesel trở lại với vai Xander Cage, xXx: The Return of Xander Cage có sự tham gia của Lý Liên Kiệt trong vai phản diện, ngôi sao võ thuật Thái Lan - Tony Jaa và mỹ nhân đẹp nhất Ấn Độ - Deepika Padukone. Phim sẽ quay ở Canada, Philippines và Dominica.

Sau khi hoàn thành xXx: The Return of Xander Cage, Vin Diesel tiếp tục chuẩn bị cho tập 8 của Fast & Furious - loạt bom tấn gắn bó với tên tuổi anh, với bối cảnh ở New York. Ngôi sao cơ bắp cũng trở lại lồng tiếng cho nhân vật Groot trong Guardians of the Galaxy vol. 2. Cả ba phim mới nhất của Vin Diesel đều dự kiến ra mắt năm 2017.

Nguyên Minh