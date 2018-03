Victor Vũ kể tình tiết ghép đầu người trong phim

Nghệ sĩ Chánh Tín đóng vai ông trùm trong phim Victor Vũ / Nhã Phương - từ vai phụ màn ảnh nhỏ thành ngôi sao điện ảnh

Trong đoạn phim hậu trường dài khoảng ba phút, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ anh nảy ra ý tưởng làm phim Lôi Báo từ thông tin về ca phẫu thuật ghép đầu người trên báo. "Tôi nghĩ đến các tình huống xảy ra sau ca ghép, liệu người mới có thừa hưởng ký ức của người cũ? Từ ý tưởng gốc này, tôi phát triển thành câu chuyện có nhiều lớp, trong đó có cả phần về tình cảm gia đình".

* Hậu trường cảnh đổi đầu trong "Lôi Báo"

Hậu trường đổi đầu người trong phim của Victor Vũ Cường Seven chia sẻ về vai diễn: "Tâm là một họa sĩ, khi đam mê còn bùng cháy thì nhận tin mình chỉ còn sống hai tuần do bệnh hiểm nghèo. Sau ca ghép đầu vào một cơ thể mới, anh ta hoang mang, lo lắng vì có những ký ức kỳ lạ. Một vài ký ức dẫn anh đến những nơi chưa từng đến". Lúc này, Tâm trở thành một người hùng và rơi vào tầm ngắm của băng nhóm do ông trùm bí ẩn (Chánh Tín) chỉ huy.

Đoạn phim có một số cảnh hậu trường khi nhân vật của Cường Seven chuẩn bị ghép đầu. Người thực hiện ca phẫu thuật là giáo sư Mã (Hoàng Sơn), nhưng chưa rõ ai là người đổi đầu với Tâm. Ngoài ra, một số trích đoạn chiến đấu, đua xe cũng được lồng ghép, trong đó cảnh Tâm đọ sức với một kẻ có võ nghệ cao cường (Quách Ngọc Ngoan).

Poster mới của phim.

Lôi Báo thuộc thể loại hành động pha kịch tính, quy tụ dàn diễn viên Cường Seven, Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh, Hoàng Sơn, Chánh Tín, Quách Ngọc Ngoan. Phim đánh đấu sự trở lại của Victor Vũ sau hai năm không làm phim. Đạo diễn hành động của phim là Vincent Wang - từng tham gia chỉ đạo hành động các phim Dr. Strange, Now You See Me 2 và The Great Wall.

Ân Nguyễn