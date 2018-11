'Venom' thắng lớn ở Trung Quốc

'Venom' - phim 16+ hài hước về quái vật cộng sinh / Phim về quái vật Marvel thắng lớn phòng vé

Hơn ba tháng từ Hello Mr. Billionaire (132 triệu USD, ra mắt ngày 27/7), thị trường Trung Quốc mới có tác phẩm đạt doanh thu cuối tuần trên 100 triệu USD. Venom cũng là phim chuyển thể từ truyện tranh mở màn ăn khách thứ hai ở nước này từ đầu năm đến nay, sau Avengers: Infinity War (191 triệu USD).

Trailer Venom Trailer "Venom".

Tác phẩm do Ruben Fleischer đạo diễn, xoay quanh chuyện nhà báo Eddie Brock (Tom Hardy đóng) kết hợp với một thực thể ngoài hành tinh, trở thành thể cộng sinh Venom. Đây vốn là quái vật nổi tiếng trong truyện tranh Marvel, xuất hiện từ năm 1984. Tuy nhiên, phim mới do Sony sản xuất và không liên quan đến Vũ trụ Điện ảnh Marvel (của Disney). Phim hiện thu 673 triệu USD toàn cầu, là hiện tượng phòng vé nửa cuối năm 2018.

Ở Mỹ, hoạt hình The Grinch dẫn đầu tuần qua với 66 triệu USD. Tác phẩm dựa trên truyện How the Grinch Stole Christmas! của tác giả Dr. Seuss với nhân vật chính là một sinh vật muốn phá hỏng lễ Giáng sinh. Giới phê bình không đánh giá cao phim với chỉ 55% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Tuy nhiên, khán giả chấm phim điểm A- theo khảo sát của CinemaScore.

Bohemian Rhapsody - phim tiểu sử về ca sĩ Freddie Mercury (Rami Malek đóng) - xếp thứ hai với 30,5 triệu USD, giảm 39,6% doanh thu so với tuần trước khi tác phẩm dẫn đầu phòng vé. Đứng thứ ba là phim kinh dị Overlord (10,1 triệu USD), kể về các binh sĩ Mỹ đối mặt nỗi kinh hoàng tại khu nghiên cứu bí mật của phát xít Đức.

Ở vị trí thứ sáu, A Star is Born tiếp tục chứng tỏ khả năng trụ rạp khi chỉ giảm 27,2 % doanh thu so với tuần trước (thông thường mỗi phim sẽ giảm 50% doanh thu qua từng tuần). Tác phẩm có Bradley Cooper, Lady Gaga đóng chính hiện thu 322 triệu USD toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ là 36 triệu USD.

Ân Nguyễn