Trương Ngọc Ánh: 'Tôi bất đồng với Cung Lê về kịch bản'

Cung Lê gần đây về nước để tìm đối tác cho phim mới The Target (Mục tiêu chết). Ngày 24/9, anh thông báo không còn làm việc với Trương Ngọc Ánh ở dự án này như công bố trước đây do bất đồng trong việc triển khai tác phẩm.

Trương Ngọc Ánh nói: "Mong muốn của tôi và anh Cung Lê ở dự án này rất khác nhau. Dù phim quay ở nước ngoài, tôi nghĩ việc chinh phục thị trường nội địa, khán giả Việt là quan trọng nhất. Với kinh phí hơn bốn triệu USD, thời gian sản xuất dài và kịch bản hiện tại, tôi thấy không khả thi với thị trường nội".

Trương Ngọc Ánh (trái) và Cung Lê ở buổi giới thiệu dự án hồi tháng 5.

Nữ diễn viên cho biết chị muốn điều chỉnh kịch bản, màu sắc, diễn viên, lời thoại, âm nhạc để thu hút phân khúc khán giả từ 14 đến 25 tuổi. "Họ đang là đối tượng chính nên phim phải hợp xu hướng của họ. Tôi muốn có thêm thời gian chỉnh sửa kịch bản phim. Nhưng như thế lại mất thời gian của anh Cung nên chúng tôi quyết định ngừng. Tôi nghĩ anh ấy rất tâm huyết với dự án nên muốn mọi thứ triển khai nhanh hơn", chị nói.

Ngoài việc dừng hợp tác sản xuất, Trương Ngọc Ánh rút khỏi vai nữ chính bởi chị không muốn lặp lại bản thân ở dạng vai cũ. Tuy nhiên, diễn viên cho biết vẫn giữ quan hệ tốt với Cung Lê và sẵn sàng hỗ trợ anh trong khả năng.

Hồi tháng 5, Trương Ngọc Ánh và Cung Lê thông báo hợp tác làm The Target. Câu chuyện xoay quanh hai điệp viên ưu tú người Việt. Khi làm nhiệm vụ tại nước ngoài, họ đối mặt với băng nhóm mafia khét tiếng châu Á. Cả hai phải thoát khỏi cuộc truy sát, đồng thời tìm cách phá án. Hiện tại, Cung Lê tìm đối tác khác ở Việt Nam để thực hiện phim. Còn Trương Ngọc Ánh cho biết vẫn tâm huyết với thể loại hành động và dự kiến sang Mỹ quay một dự án mới.

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976, là người mẫu, diễn viên và gần đây sản xuất phim. Chị ghi dấu ấn với các vai trong phim truyền hình Đồng tiền xương máu, phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông, Hương ga. Một số tác phẩm người đẹp sản xuất là Hương ga, Truy sát, Vệ sĩ Sài Gòn và Sắc đẹp ngàn cân.

Cung Lê sinh năm 1972, là võ sĩ người Mỹ gốc Việt. Anh bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong môn MMA. Sau khi giải nghệ năm 2015, anh tập trung vào sự nghiệp phim ảnh. Năm 2014, anh từng về Việt Nam giao lưu theo lời mời của một câu lạc bộ võ thuật. Trên màn ảnh, Cung Lê gây chú ý với các phim Thập nguyệt vi thành (2009), The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013), Savage Dog (2017) và Security (2017).

