‘Transformers 4’ cán mốc doanh thu 2 triệu USD tại VN

Bom tấn Transformers 4 'phát nổ' trên toàn cầu / ‘Transformers: Age of Extinction’ và màn phô diễn kỹ xảo

Ba phần đầu tiên của Transformers từng đem về con số khổng lồ 2,7 tỷ USD trên toàn cầu và tạo nên một lượng fan lớn. Chính vì vậy, Transformers: Age of Extinction đã được hàng triệu khán giả ngóng chờ từ khi đạo diễn Michael Bay mới công bố thực hiện dự án này. Ra rạp trên toàn thế giới từ hôm 27/6, bộ phim đến nay đạt được hơn 400 triệu USD.

"Transformers: Age of Extinction" là cái tên hot nhất tại các rạp chiếu phim trên khắp thế giới tuần qua.

Tại Việt Nam, chỉ sau một tuần ra rạp, Transformers: Age of Extinction cũng trở thành bộ phim cán mốc doanh thu 2 triệu USD (khoảng 44 tỷ đồng) trong thời gian ngắn nhất từ trước tới nay, cùng 485.388 lượt khán giả tới rạp. Nếu so với Avatar của năm 2009 – bộ phim có chiến dịch truyền thông công phu bậc nhất tại Việt Nam với mục tiêu đạt được 1 triệu đôla Mỹ cho toàn thời gian phát hành (thực tế đạt hơn 2,5 triệu USD), có thể nói thị trường phim chiếu rạp Việt Nam đã có bước phát triển thực sự đáng kể.

So với ba phần trước, Transformers: Age of Extinction được quảng bá rầm rộ hơn cả. Một mô hình khổng lồ mô phỏng robot Optimus Prime – nhân vật chính trong phim – cũng được dựng nên tại một trung tâm thương mại ở TP HCM. Hoạt động tường thuật trực tiếp buổi lễ ra mắt toàn cầu của bộ phim tại Hong Kong cũng lần đầu được diễn ra ở hai miền.

Mô hình robot Optimus Prime tại một trung tâm thương mại ở TP HCM.

Với kinh phí sản xuất 250 triệu USD, những thành công trong tuần ra mắt của Transformers: Age of Extinction hứa hẹn biến bộ phim trở thành tác phẩm đầu tiên trong năm nay gia nhập vào câu lạc bộ những phim có doanh thu cán mốc 1 tỷ USD.

Mặc dù mãn nhãn người xem nhưng Transformers: Age of Extinction vẫn bị các chuyên gia điện ảnh đánh giá thấp về mặt nội dung. Tuy nhiên, đạo diễn Michael Bay khẳng định ông vẫn biết rõ khán giả cần gì và chỉ muốn tập trung khai thác khía cạnh giải trí cho bộ phim.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên MTV, Micheal Bay không ngần ngại tuyên bố: “Họ cứ việc ghét và tôi không quan tâm điều đó, hãy cứ để họ thể hiện điều đó. Tôi tin chắc họ sẽ vẫn tới rạp xem bộ phim này”.

Đạo diễn Michael Bay cho biết ông không quan tâm tới việc có những người ghét bộ phim vì tin chắc họ sẽ vẫn ra rạp.

Transformers: Age of Extinction lấy bối cảnh thời gian 4 năm sau trận đại chiến tại Chicago (Mỹ) ở phần ba, Dark of the Moon. Dàn diễn viên người thật trong loạt phim cũ được thay thế bằng các nhân vật mới, cụ thể là Cade Yeager (Mark Wahlberg) - một kỹ sư và là một người cha đơn thân, sống cùng cô con gái tuổi teen Tessa (Nicola Peltz) ở Texas.

Nội dung chính của phim vẫn là cuộc chiến giữa hai phe robot Autobot và Decepticon. Phần này, các Autobot bị chính con người truy đuổi và kẻ phản diện trong những phần trước là Megatron tái sinh dưới một hình hài khác…

