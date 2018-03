'Transformers 3' tiếp tục dẫn đầu doanh thu Bắc Mỹ

Trong tuần thứ hai trình chiếu, Transformers 3 đã bị giảm hơn 50% lượng khán giả so với tuần đầu tiên. Tuy nhiên, con số 47 triệu USD vẫn đủ lớn để giúp bom tấn 3D của đạo diễn Michael Bay trụ vững ở vị trí đầu bảng, vượt hai tác phẩm mới được ra mắt trong tuần qua là Horrible Bosses và Zookeeper.

'Transformers 3' đã đạt được 558 triệu USD doanh thu toàn cầu. Ảnh: Paramount.

Sau hơn 10 ngày chiếu rạp, Transformers 3 chính thức soán ngôi The Hangover Part II để trở thành bộ phim hút khán giả Bắc Mỹ nhất trong năm nay, đồng thời vươn lên vị trí thứ ba trong Top 10 phim ăn khách nhất thế giới năm 2011, sau Pirates of The Caribbean: On Stranger Tides và Fast Five. 297 triệu USD thu được từ các thị trường nước ngoài đã đẩy doanh số phòng vé trên toàn cầu của Transformers 3 lên 558 triệu USD. Phim cũng nhận được nhiều đánh giá khả quan từ giới điện ảnh, cũng như khán giả. Dự kiến phần ba sẽ nhanh chóng cán mốc 800 triệu USD trong hai tuần tới và vượt doanh thu hai phần đầu. Hiện Transformers 3 cũng là điểm nóng tại các rạp chiếu tại Việt Nam.

Bộ phim hài xếp loại R (Cấm trẻ em dưới 17 tuổi), Horrible Bosses, với khá nhiều cảnh nóng của minh tinh Jennifer Aniston, xếp thứ hai tuần này. Phim nói về cuộc sống đời thường của ba chàng trai Nick (Jason Bateman), Kurt (Jason Sudeikis) và Dale (Charlie Day). Cả ba luôn phải đối mặt với những vị sếp khó tính mà họ không thể tưởng tượng được khi đi làm. Sau một vài ly cocktail, họ tìm được lời khuyên từ một tay trùm xã hội đen và lập nên kế hoạch nhằm "tiêu diệt" các vị sếp quái đản. Trong phim, Jennifer Aniston đóng vai nữ bác sĩ Julia chuyên "gạ tình" nhân viên Dale. Horrible Bosses thu được 28,1 triệu USD trong tuần đầu ra mắt.

Jennifer Aniston đóng vai nữ bác sĩ nghiện sex trong 'Horrible Bosses'. Ảnh: Warner Bros.

Đứng thứ ba tuần này cũng là một tác phẩm hài, Zookeeper, với 21 triệu USD. Nhân vật chính của phim là anh chàng độc thân làm nghề huấn luyện thú Griffin Kayes. Một ngày, anh ta quyết định rời bỏ công việc ở sở thú để đi tìm một cuộc sống mới. Khi các con vật biết được ý định này của Griffin, chúng tiết lộ cho anh một bí mật lớn và giúp Griffin tiếp cận với phụ nữ theo bản năng tự nhiên của từng loài. Frank Coraci, đạo diễn của Zookeeper, chính là người thực hiện bộ phim Click của tài tử Adam Sandler, từng rất ăn khách vào năm 2006. Zookeeper dự kiến sẽ trình chiếu tại Việt Nam trong tháng 9.

Một cảnh trong phim 'Zookeeper'. Ảnh: Sony.

Cars 2 tiếp tục hốt bạc cho hãng Pixar. Tuần này, phim về thứ tư với 15,2 triệu USD. Khép lại Top 5 trong tuần là Bad Teacher của minh tinh tóc vàng Cameron Diaz với 9 triệu USD. Cả hai bộ phim này sẽ được chiếu tại Việt Nam vào giữa và cuối tháng này. Những vị trí còn lại trong bảng xếp hạng thuộc về Larry Crowne, Super 8, Monte Carlo, Green Lantern và Mr. Popper's Penguins.

Thứ sáu tuần này (15/7), bom tấn Harry Potter and the Deathly Hallows (phần 2), tập phim cuối cùng về cậu bé phù thủy, chính thức "bùng nổ" tại các rạp chiếu trên khắp thế giới. Harry Potter 7.2 chắc chắn sẽ giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng phim Bắc Mỹ trong tuần sau.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần này:

1. Transformers: Dark of The Moon - Paramount - 47 triệu USD

2. Horrible Bosses - Warner Bros./ New Line - 28,1 triệu USD

3. Zookeeper - Sony/ Columbia - 21 triệu USD

4. Cars 2 - Disney/ Pixar - 15,2 triệu USD

5. Bad Teacher - Sony/ Columbia - 9 triệu USD

6. Larry Crowne - Universal - 6,26 triệu USD

7. Super 8 - Paramount - 4,83 triệu USD

8. Monte Carlo - Fox - 3,8 triệu USD

9. Green Lantern - Warner Bros. - 3,12 triệu USD

10. Mr. Popper's Penguins - Fox - 2,85 triệu USD

Nguyên Minh