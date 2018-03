'Transformers 3' gặp rắc rối với cảnh quay 3D

Phần mới nhất của loạt phim bom tấn Transformers vừa quay xong vào giữa tháng 11 và đang bắt đầu vào giai đoạn hậu kỳ để kịp ra mắt vào mùa hè năm sau. Tuy nhiên, các nhà dựng phim cho biết có rất nhiều lỗi ở các cảnh quay được thực hiện bằng máy quay 3D kỹ thuật cao.

Đạo diễn Michael Bay trên trường quay "Transformers 3" cùng các diễn viên. Ảnh: Paramount.

"Avatar đã đạt được những tiêu chuẩn rất cao ở phim 3D. Mặc dù nhiều chuyên gia 3D từ bộ phim này đã được mời sang Transformers 3, phong cách làm việc quá vội vàng cộng thêm việc ông ấy chưa có kinh nghiệm làm phim 3D đã gây ra nhiều trục trặc" - một thành viên trong đoàn tham gia dựng phim tiết lộ.

Những người dựng phim đang cố gắng hết sức để cứu lấy những đoạn phim 3D bị lỗi nhưng dường như họ vẫn chưa có cách giải quyết cuối cùng. "Hình ảnh 3D thực sự rất tồi tệ và chúng tôi đang không biết phải làm thế nào với chúng" - một chuyên gia trong nhóm dựng phim cho biết.

Một cảnh gay cấn trong phần ba của "Transformers". Ảnh: Paramount.

Mặc dù vậy, hãng Paramount và đạo diễn Michael Bay không có kế hoạch quay lại những cảnh này. Thay vào đó, những cảnh quay không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ phải xử lý trên máy dựng, bao gồm cả việc chuyển đổi những cảnh quay hỏng từ môi trường 2D sang 3D.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay Transformers: Dark of The Moon là một tác phẩm đáng được mong đợi vì ngoài chuyện rắc rối với một số cảnh quay 3D, mọi thứ còn lại đều được thực hiện rất tốt, đặc biệt là khâu kịch bản của phần ba có cốt truyện tốt hơn nhiều so với hai phần đầu.

Shia Labeouf và Rosie Huntington Whiteley trên trường quay. Ảnh: Paramount.

Nhân vật Shockwave sẽ là kẻ phản diện trong Transformers: Dark of The Moon. Shia Labeouf, Josh Duhamel, Tyrese Gibson tiếp tục trở lại trong phần ba. Thế vai của kiều nữ Megan Fox ở hai phần trước là siêu mẫu đồ lót Rosie Huntington Whiteley. Tài tử Patrick Dempsey cũng tham gia một vai trong Transformers 3.

Transformers: Dark of The Moon dự kiến sẽ được trình chiếu tại cả Bắc Mỹ và Việt Nam vào ngày 1/7 năm sau.

N.M.