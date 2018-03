Tranh cãi ở Cannes gây chú ý nhất làng phim thế giới tháng 5

Phim đầu tiên của Netflix ở Cannes bị la ó ngay trong rạp / Will Smith bất đồng quan điểm với chủ tịch giám khảo Cannes

Netflix gây tranh cãi tại Liên hoan phim Cannes 2017

Tại Cannes 2017, nhiều bàn tán nổ ra xoay quanh Netflix - công ty theo đuổi cách phát hành phim trực tuyến thay vì chiếu rạp như thông lệ. Năm nay, hai phim của đơn vị này là The Meyerowitz Stories (đạo diễn Noah Baumbach) và Okja (đạo diễn Bong Joon-ho) được tranh giải ở Cannes. Quyết định này khiến giới chủ rạp và một bộ phận khán giả phản đối, bởi đi ngược tinh thần nguyên bản của điện ảnh là thưởng thức phim trên màn ảnh rộng.

Pedro Almodóvar - đạo diễn Tây Ban Nha kiêm chủ tịch ban giám khảo - nói: "Tôi không nghĩ giải Cành Cọ Vàng nên trao cho một phim không chiếu rạp. Tôi cởi mở với những công nghệ và cơ hội mới, nhưng sẽ mãi mãi đấu tranh cho sự mê hoặc đến từ màn ảnh rộng.

Tranh cãi ở Liên hoan phim Cannes gây chú ý nhất làng phim ảnh trong tháng Năm Trong khi đó, một thành viên ban giám khảo Cannes 2017 là tài tử Will Smith lại bảo vệ Netflix. Anh tuyên bố: "Netflix chỉ đem lại những thứ tốt đẹp. Tôi có ba đứa con ở nhà và chúng thường xuyên xem Netflix với những bộ phim khó có thể tìm được ở các rạp chiếu”. Hãng này là nhà sản xuất phim Bright của Smith, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Chủ tịch Cannes Thierry Fremaux khẳng định từ năm sau, chỉ các phim được trình chiếu tại rạp ở Pháp mới có quyền tranh giải tại Cannes. Ngày 19/5, trong buổi chiếu phim Okja, một số khán giả la ó khi logo của Netflix xuất hiện trên màn ảnh.

Phim hài Thụy Điển bất ngờ chiến thắng tại Cannes 2017

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 bế mạc ngày 28/5 với giải Cành Cọ Vàng thuộc về phim Thụy Điển The Square. Có độ dài 142 phút, tác phẩm là phim tâm lý mang màu sắc châm biếm chính trị. Câu chuyện xoay quanh một người phụ trách quyết tâm đưa nghệ thuật sắp đặt vào bảo tàng, dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu.

The Square Chiến thắng của The Square khiến giới chuyên môn bất ngờ vì phim không được đánh giá cao bằng 120 Beats per Minute (Pháp) và Loveless (Nga). Hai phim này chỉ lần lượt đoạt giải Grand Prix và giải của Ban giám khảo (Jury Prize).

Một điểm nhấn khác là việc minh tinh Nicole Kidman được trao giải đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm LHP Cannes. Cô đóng vai chính trong The Beguiled - tác phẩm giúp đạo diễn Sofia Coppola trở thành người phụ nữ thứ hai trong lịch sử nhận giải “Đạo diễn xuất sắc” tại Cannes.

Tài tử Roger Moore qua đời

Ngày 23/5, diễn viên kỳ cựu Roger Moore qua đời ở tuổi 89 sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sinh thời, ông nổi tiếng vì là “James Bond già nhất lịch sử”. Roger Moore tiếp nhận vai điệp viên 007 từ tượng đài Sean Connery, bắt đầu từ phim Live and Let Die (1973) và kết thúc với A View to Kill (1985) - khi ông đã ở tuổi 58.

Cảnh phim hài hước của diễn viên quá cố Sinh năm 1927, Roger Moore cống hiến hơn 70 năm cho nghiệp diễn. Ông nổi tiếng với sự tao nhã, hài hước trên màn bạc. Ngoài loạt phim 007, tài tử gây chú ý trong các phim Boat Trip, The Man Who Haunted Himself, loạt phim The Saint, The Persuaders... Ông còn được phong tước Hiệp sĩ do các hoạt động từ thiện của mình.

Đạo diễn Zack Snyder rút khỏi bom tấn siêu anh hùng do con gái tự tử

Ngày 22/5, đạo diễn Zack Snyder tuyên bố rút khỏi dự án bom tấn Justice League. Nhà làm phim muốn dành thời gian bên gia đình sau khi con gái Autumn Snyder bất ngờ tự tử vào tháng Ba ở tuổi 20. Ông chia sẻ: “Sau hai tháng suy nghĩ, tôi quyết định rời khỏi dự án để dành thời gian bên gia đình, bên các con tôi. Các con đang rất cần tôi”.

Superman vắng bóng trong trailer đầu tiên của "Justice League" Sinh năm 1966, Snyder từng đạo diễn các phim siêu anh hùng của DC là Man of Steel và Batman v Superman: Dawn of Justice. Đạo diễn Joss Whedon sẽ thay ông thực hiện nốt các cảnh quay cuối của Justice League.

Các bom tấn ra mắt không như kỳ vọng

Mùa phim hè 2017 chứng kiến quả "bom xịt" đầu tiên mang tên King Arthur: Legend of the Sword. Bộ phim được đầu tư 175 triệu USD chỉ thu về 15,4 triệu USD tại Mỹ trong tuần đầu tiên và nhận nhiều lời chê bai từ giới phê bình. Theo tờ Hollywood Reporter, phim có thể khiến hãng Warner Bros chịu khoản lỗ lên đến 150 triệu USD.

"King Arthur" bị giới chuyên môn chê bai Ngoài ra, các bộ phim có kinh phí cao như Alien: Covenant hay Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales dù trở thành quán quân phòng vé Bắc Mỹ nhưng đều có doanh thu mở màn sụt giảm mạnh so với phần trước.

Disney tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu ở phòng vé

Việc Guardians of the Galaxy vol. 2 thu về gần 800 triệu USD sau một tháng ra rạp giúp thương hiệu Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney cán mốc 11 tỷ USD toàn cầu. Hiện tại, phim ăn khách nhất năm 2017 là Beauty and the Beast (1,2 tỷ USD) - cũng là một tác phẩm của Disney. Phần năm của loạt phim Pirates of the Caribbean vừa ra mắt cũng giúp Disney trở thành hãng phim đầu tiên đạt doanh thu trên một tỷ USD tại Bắc Mỹ năm nay.

Phim của Emma Watson gây sốt phòng vé Trong nhiều năm trở lại đây, Disney không ngần ngại chi tới 15 tỷ USD để mua lại các thương hiệu lớn như Marvel và Star Wars. Chiến lược này giúp hãng thành công với nhiều bom tấn ra mắt rải rác trong năm, hướng đến đối tượng khán giả gia đình.

Thịnh Joey