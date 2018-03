Trang phục Wonder Woman được 'săn' nhiều nhất mùa Halloween

Các siêu anh hùng không cứu nổi phòng vé Hollywood ế ẩm / James Cameron bị chỉ trích khi gọi 'Wonder Woman' là bước lùi

Halloween (ngày 31/10) là lễ hội thường niên trong văn hóa phương Tây, sau đó lan rộng toàn thế giới. Dịp này, nhiều người hóa trang thành ma quỷ, các nhân vật giả tưởng hoặc người nổi tiếng để tham gia các buổi tiệc. Năm nay, trang phục được người dùng Internet tìm kiếm nhiều nhất là của Wonder Woman. Kết quả này dựa trên Google Frightgeist - một công cụ đặc biệt được trang Google tạo ra để cập nhật các xu hướng trong mùa Halloween.

Wonder Woman chiến đấu trong phim Nhân vật Wonder Woman ra đời trong truyện tranh từ năm 1941 và là một trong các biểu tượng văn hóa đại chúng. Cô cùng Batman và Superman được gọi chung là Trinity - danh xưng chỉ ba nhân vật nổi tiếng nhất của hãng DC Comics. Năm nay, nhân vật nhận được sự quan tâm lớn hơn bởi thành công của tác phẩm điện ảnh cùng tên.

Trên Facebook cá nhân, người mẫu Minh Tú cũng cho biết sẽ hóa thân Wonder Woman dịp Halloween.

Ra mắt vào tháng 6, Wonder Woman xoay quanh những ngày đầu hành hiệp và mối tình đầu tiên của nữ siêu anh hùng. Tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao và trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 821 triệu USD toàn cầu. Vai diễn Wonder Woman do Hoa hậu Israel Gal Gadot thể hiện được khen ngợi bởi vẻ đẹp và diễn xuất. Nhân vật cũng nổi bật nhờ mang hình tượng nữ quyền, ca ngợi sức mạnh và trí tuệ của phái nữ. Diễn viên Gal Gadot trở thành ngôi sao được quan tâm nhất suốt nhiều tuần trên trang web phim ảnh IMDb.

Đứng thứ hai là trang phục của Harley Quinn - một nhân vật khác của hãng DC Comics. Năm ngoái, nữ ác nhân này (Margot Robbie đóng) chiếm thiện cảm khán giả khi xuất hiện trong phim Suicide Squad.

Hình tượng chú hề đứng thứ ba, nhờ độ hút khách của tác phẩm It ra mắt hồi tháng 8. Phim kinh dị này xoay quanh một chú hề ma ám hại bọn trẻ trong thị trấn. Theo ghi nhận của Google, trang phục chú hề được nhiều người tìm kiếm nhất ở Maine (Mỹ) - bối cảnh câu chuyện trong phim.

Những vị trí sau trong danh sách các trang phục Halloween được quan tâm là các hình tượng quen thuộc như kỳ lân, thỏ, phù thủy, cướp biển...

