Trấn Thành làm MC 'So you think you can dance'

MC - diễn viên Trấn Thành . Ảnh: T.T.

Trấn Thành từng đoạt giải ba cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" 2006. Ngoài khả năng ăn nói, anh còn sở hữu sự hài hước, dí dỏm của một diễn viên hài kịch. Ngoài công việc MC, anh còn tham gia đóng phim truyền hình. Năm 2011, anh cùng Đoan Trang giành chiến thắng cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo.

Trấn Thành cho biết, "So you think you can dance" là chương trình mà anh đã xem và rất yêu thích vì tính thực tế, sự cạnh tranh giữa các thí sinh. “Từ trước đến giờ tôi luôn là người thích sự thật và tự nhiên. Chính vì điều đó, tôi rất thích tham gia những chương trình thực tế vì nó không quá sắp đặt, không quá khuôn khổ. Nó có thể làm người nghệ sĩ thể hiện cảm xúc thật nhất của mình", anh nói.

Vòng tuyển sinh sẽ bắt đầu tại Cần Thơ (ngày 23/7), Hà Nội (ngày 31-1/8), Đà Nẵng (ngày 5/8), TP HCM (ngày 11-12/8).

Đồng hành cùng thí sinh, ngoài MC Trấn Thành, mỗi địa điểm sẽ có thêm ba vị giám khảo chuyên môn để chấm điểm, tuyển chọn gồm: biên đạo múa John Huy Trần, Viet Max, Thu Hà, Viết Thanh, Tuyết Minh.

Hoàng Dung