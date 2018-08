Trailer vợ cũ Johnny Depp hóa chiến binh gợi cảm gây sốt tuần qua

Nhân vật Aquaman - tên thật là Arthur Curry (Jason Momoa đóng) - từng xuất hiện trong Justice League với vai trò thành viên của nhóm người hùng. Đến năm nay, anh tái xuất với phim riêng về mình. Aquaman mang nửa dòng máu con người, nửa dòng máu người Atlantis - vương quốc dưới đáy biển. Chàng trai là vua xứ Atlantis, có siêu sức mạnh, khả năng điều khiển nước, giao tiếp với sinh vật biển. Ở phim mới, anh trở về đại dương để chống lại một kẻ thù muốn cướp ngôi.

Amber Heard - vợ cũ Johnny Depp - thủ vai một nữ chiến binh thuyết phục Aquaman tham chiến, sau đó đồng hành cùng anh. Người đẹp sinh năm 1986 có nhiều cảnh gợi cảm trong trailer với bộ trang phục bó sát. Trailer phim gây sốt tuần qua với 33 triệu lượt xem trên Youtube. Nhiều bình luận khen ngợi vẻ quyến rũ của Amber Heard và những cảnh dưới nước độc đáo của phim.

Godzilla đại chiến dàn quái vật trong Godzilla: King of the Monsters

Trailer Godzilla: King of the Monsters giới thiệu vũ trụ quái vật

Trailer có 17 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Đây là dự án thứ ba của vũ trụ điện ảnh quái vật, sau Godzilla (2014) và Kong: Skull Island (2017). Trong tác phẩm mới, con người đã tác động nghiêm trọng đến môi trường và đe dọa sự tồn vong Trái đất. Hành tinh phản ứng bằng cách để các quái thú khổng lồ trỗi dậy, trong đó có Godzilla (có hình dạng như khủng long đột biến), Mothra (giống một con bướm khổng lồ), Rodan (quái thú có cánh) và King Ghidorah (giống rồng ba đầu). Ở trailer vừa công bố, các quái thú chưa có nhiều cảnh đánh nhau mà chỉ mới lộ diện tạo hình ban đầu.

Cậu bé mồ côi hóa siêu anh hùng trong Shazam

Trailer Alita Battle Angel

Alita: Battle Angel do Robert Rodriguez đạo diễn, chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Battle Angel Alita của Yukito Kishiro. Nữ người máy Alita (Rosa Salazar đóng) được một nhà khoa học (Christoph Waltz đóng) tìm thấy ở bãi rác, đưa về sửa chữa và kích hoạt. Ông phát hiện Alita thật ra là một cỗ máy chiến đấu có năng lực siêu phàm. James Cameron là một trong những nhà sản xuất của dự án có kinh phí lên đến 200 triệu USD, thuộc hàng cao nhất năm nay. Trailer phim phô diễn một số cảnh chiến đấu bằng kỹ xảo, thu hút 8,4 triệu lượt xem trên Youtube sau bốn ngày đăng.

Along With the Gods: The Last 49 Days kể tiếp chuyến du hành địa ngục ma mị