Trailer về 'Vũ trụ kinh dị Conjuring' hot trong tuần

Đoạn phim giới thiệu quỷ Valak gây tranh cãi vì ghê rợn / Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8

The Nun kể tiếp câu chuyện của "Vũ trụ kinh dị Conjuring"

The Nun kể tiếp câu chuyện của Vũ trụ kinh dị Conjuring

Tuần qua, hãng phim công bố một video đặc biệt để giới thiệu The Nun - phim nằm trong "Vũ trụ kinh dị The Conjuring". Đoạn phim dài hơn một phút thuật lại các sự kiện trong series, bắt đầu từ năm 1943 khi cô bé Annabelle mất do tai nạn. Năm 1955, búp bê ma Annabelle ra đời và ám hai cô bé tật nguyền (Annabelle: Creation). Năm 1967, nó tấn công một đôi vợ chồng trẻ ở Mỹ (phim Annabelle).

Năm 1971, hai nhà ngoại cảm Ed và Lorraine giúp một gia đình nhỏ ở Rhode Island (Mỹ) trừ tà (phim The Conjuring). Lúc này, búp bê Annabelle được họ cất giữ trong kho. Năm 1976, họ đến London (Anh) và đụng độ ác ma Valak (The Conjuring 2).

Phim mới - The Nun - diễn ra vào năm 1952 và kể xuất thân của Valak. Sau vụ tự sát của một sơ ở Romania, tòa thánh Vatican cử linh mục Burke (Demián Bichir đóng) cùng một nữ tu trẻ (Taissa Farmiga đóng) điều tra. Họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài bà sơ (Bonnie Aarons đóng). Trailer có nhiều cảnh hù dọa, thu hút hơn 400.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành tuần qua.

Dakota Johnson hóa thân vũ công lạc vào tà giáo trong Suspiria

Trailer Suspiria

Tác phẩm do Luca Guadagnino đạo diễn, sẽ tranh giải Sư Tử Vàng ở Liên hoan phim Venice (Mỹ) vào tháng 9. Đây là bản làm lại của phim kinh dị cùng tên năm 1977. Susie Bannion (Dakota Johnson đóng) là vũ công ballet, đến học viện Markos ở Berlin (Đức). Tại đây, cô gặp giám đốc nghệ thuật Blanc (Tilda Swinton đóng) - người có thái độ kỳ lạ.

Nhiều học viên mất tích bí ẩn khiến Susie bắt đầu nghi ngờ. Cô cùng người bạn Sara (Mia Goth đóng) và nhà tâm lý Jozef Klemperer (Lutz Ebersdorf) phát hiện ngôi trường có thể là bình phong cho một tổ chức tà đạo. Trailer có một triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy trong Chú ơi, đừng lấy mẹ con

Trailer Chú ơi, đừng lấy mẹ con

Trailer có 103.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam. Tác phẩm do Đinh Tuấn Vũ đạo diễn, thuộc thể loại tình cảm pha tâm lý. Đông Bắc (Kiều Minh Tuấn đóng) là người cha đơn thân của cô bé Bảo Ngọc (Diệp Anh đóng). Anh đem lòng yêu Tiên (An Nguy đóng) - người mẹ đơn thân có con trai là Nhện (Hữu Khang đóng). Muốn đến được với nhau, bộ đôi phải vượt qua nhiều trắc trở như chuyện có con riêng, sự ngăn cấm của gia đình hai bên. Phim còn quy tụ các diễn viên Will, Lan Hương, Thanh Nam, Lê Thiện, Lilly Nguyễn. Ca sĩ Đức Phúc đóng vai khách mời.

Quái thú săn mồi tái xuất trong The Predator

Trailer The Predator

Tác phẩm là phần bốn trong loạt phim kinh dị nổi tiếng Predator, kể về giống loài ngoài hành tinh chuyên đi săn mồi dã man. Trong phim mới, một cậu bé vô tình khiến chúng quay lại Trái đất. Nhóm cựu binh cùng một giáo viên dạy khoa học phải ngăn chặn các kẻ săn mồi trước khi quá muộn. Trailer phim có nhiều cảnh truy đuổi, chiến đấu khốc liệt, thu hút 95.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Chân Tử Đan thi triển công phu trong Big Brother

Trailer Big Brother (Đại sư huynh)

Tác phẩm khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 31/8 với tựa Đại sư huynh. Trong dự án hành động mới, Chân Tử Đan thủ vai một thầy giáo có võ công siêu việt, thường khiến học sinh ngạc nhiên với những kỹ năng thượng thừa của mình. Anh áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy độc đáo và dần khắc phục tình hình mất trật tự trong lớp. Tuy nhiên, những rắc rối mới tìm đến với âm mưu của một doanh nhân xấu xa không ngại thuê giang hồ hành sự. Trailer phim có 77.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Cats and Peachtopia - hoạt hình về chú mèo lười tìm con

Trailer Cats and Peachtopia (Mèo mập đi phượt)

Chú mèo lười Blanket sống tại một căn hộ ở thành phố cùng con mình - Cloak. Cloak không thích suốt ngày ăn ngủ như bố mà tò mò về thế giới bên ngoài. Một ngày nọ, cậu quyết định bỏ nhà đi tìm thiên đường trong truyền thuyết của loài mèo. Để tìm con, Blanket phải hợp tác với một chú vẹt đuôi dài và vượt qua nỗi sợ thế giới bên ngoài. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 31/8 với tựa Mèo mập đi phượt. Trailer có 54.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Ân Nguyễn