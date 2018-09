Trailer về nữ dị nhân siêu mạnh gây sốt tuần qua

Ba phim Việt cạnh tranh 21 phim ngoại ở rạp tháng 9 / Lana Condor - cô gái Cần Thơ thành sao sáng ở Mỹ hè 2018

Dark Phoenix hé lộ chương đen tối của X-Men

Trailer X-Men Dark Phoenix Phượng hoàng bóng tối

Trong tác phẩm do Simon Kinberg đạo diễn, nhóm người đột biến phải đối phó với chính một thành viên của họ - Jean Grey (Sophie Turner đóng). Cô có năng lực tâm trí và dịch chuyển vật thể, là học trò được giáo sư Xavier (James McAvoy đóng) đánh giá cao. Khi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ, Jean kết hợp với một thực thể bí ẩn được gọi là Phượng Hoàng (Phoenix). Cô gia tăng sức mạnh vượt bậc nhưng ngày càng bất ổn tâm lý, trở thành mối nguy hại cho thế giới và các đồng đội.

Sophie Turner sinh năm 1996, nổi tiếng với vai Sansa Stark trong series Game of Thrones. Jean Grey là vai nổi bật nhất của cô trên màn ảnh rộng từ trước đây nay. Diễn viên đã đảm nhận vai này từ X-Men: Apocalypse nhưng đến phim sắp tới, cô mới trở thành nữ chính. Trailer phim thu hút 8,8 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng tải.

Fantastic Beasts 2 tung trailer nhiều cảnh đấu phép

Trailer Fantastic Beasts 2

Trailer mới của Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald thu hút 8,7 triệu lượt xem trên Youtube sau ba ngày. Đoạn phim có nhịp điệu nhanh, nhiều yếu tố hành động. Lúc này, Newt Scamander (Eddie Redmayne đóng) - phù thủy chuyên bắt sinh vật huyền bí - trở về Anh sau trận chiến ở New York (Mỹ). Anh được thầy mình - Dumbledore (Jude Law đóng) - giao nhiệm vụ đánh bại phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald (Johnny Depp thể hiện). Grindelwald đang chiêu mộ các môn đồ cho kế hoạch thống trị thế giới người thường.

My dụ dỗ Cảnh trong tập mới Quỳnh Búp Bê

Trailer Quỳnh búp bê 13

Trailer tập 13 thu hút 214.000 lượt xem trên fanpage phim. Sau một tuần gián đoạn, Quỳnh Búp Bê sẽ quay lại với diễn biến mới xoay quanh nhân vật Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) và My (Thu Quỳnh đóng) - cô gái làng chơi xấu tính. My gạ gẫm Cảnh tách khỏi ông chủ Cấn (Nguyễn Hải đóng) để theo đuổi sự nghiệp riêng. Trong khi đó, nhân vật chính Quỳnh (Phương Oanh đóng) đang dao động khi thiếu gia Phong (Trọng Lân đóng) muốn cô trở thành vợ hắn. Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Creed II kể tiếp hành trình huyền thoại đấm bốc

Trailer Creed II

Sau thất bại ở cuối phim Creed, tay đấm trẻ Adonis Creed (Michael B. Jordan đóng) tiếp tục rèn luyện. Anh có cơ hội chứng tỏ tài năng ở trận đấu lịch sử với Viktor Drago (Florian Munteanu đóng) - võ sĩ người Nga có thể hình to lớn. Huấn luyện viên của Adonis - tay đấm nổi tiếng Rocky Balboa (Stallone đóng) - khuyên học trò cẩn thận khi đối đầu với Viktor Drago, một kẻ không có gì để mất. Creed II là phim thứ tám trong loạt phim Rocky do Sylvester Stallone khai sinh. Trailer mới của phim có 8,1 triệu lượt xem trên Youtube sau hai ngày.

Cate Blanchett tái xuất trong phim kỳ ảo The House with a Clock in Its Walls

Cate Blanchett và Jack Black đóng phim kinh dị The House with a Clock in Its Walls

Trailer có 159.000 lượt xem trên một fanpage về phim ở Việt Nam. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Bellairs. Cậu bé mồ côi Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro đóng) chuyển đến sống cùng người chú bí ẩn tên Jonathan Barnavelt (Jack Black đóng). Ngôi nhà trước đó thuộc về một phù thủy hùng mạnh có tên Isaac - người cài đặt một đồng hồ ma thuật trong bức tường. Để ngăn ma thuật của đồng hồ, hai chú cháu phải hợp tác với nữ phù thủy Zimmerman (Cate Blanchett đóng). Phim do Eli Roth đạo diễn, đứng đầu phòng vé Mỹ tuần qua.

Muse - phim kinh dị về nàng thơ hóa ác quỷ

Trailer Muse (Quỷ dữ biết yêu)

Trailer phim có 130.000 lượt xem trên một fanpage về phim. Adam (Riley Egan đóng) là một họa sĩ yêu nghệ thuật, đam mê sáng tác. Một ngày nọ, một cô gái xinh đẹp (Elle Evans đóng) bước ra từ bức tranh do anh vẽ, trở thành nàng thơ và người tình của Adam. Tuy nhiên, cô gái bắt đầu thể hiện khả năng siêu nhiên và ý đồ chiếm hữu chàng họa sĩ đến mức cực đoan. Những người xung quanh anh rơi vào vòng nguy hiểm.

Ân Nguyễn