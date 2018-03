Trailer 'Transformers' cuối cùng của Michael Bay hot nhất tuần

Sao 'Transformers' đời đầu: Người thành 'bom sex', kẻ cư xử quái gở / 'The Merciless' - phim băng đảng gây bất ngờ của điện ảnh Hàn

Optimus Prime phản bội trong Transformers: The Last Knight

Transformers: The Last Knight

Tác phẩm là phần năm trong loạt Transfomers về các robot biến hình. Câu chuyện bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất đi đến tinh cầu xa xăm. Tuy nhiên, ông bất ngờ quay trở lại, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại.

Búp bê ma tấn công bé gái tật nguyền trong Annabelle: Creation

Búp bê ma Annabelle lôi bé gái xuống giếng

Sau khi cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một tu sĩ (Stephanie Sigman) cùng vài bé gái mồ côi đến tạm trú trong nhà đôi vợ chồng làm nghề chế tạo búp bê (Anthony LaPaglia và Miranda Otto thủ vai). Những vị khách bị Annabelle - con búp bê ma ám do chủ nhà tạo nên - tấn công. Mục tiêu chính của Annabelle là một cô bé tật nguyền phải ngồi xe lăn.

The Merciless - phim băng đảng gây sốt của điện ảnh Hàn

The Merciless

Có kinh phí 5,5 triệu USD, The Merciless là tác phẩm hình sự pha hành động của Hàn Quốc, xoay quanh mối quan hệ của hai tên giang hồ. Ở Liên hoan phim Cannes 2017, phim được chiếu trong hạng mục Midnight Screenings (Suất chiếu nửa đêm) và nhận tràng pháo tay bảy phút từ khán giả.

Lily Collins đóng vai cô gái biếng ăn trong To the Bone

Lily Collins đóng vai cô gái biếng ăn trong To the Bone

Ellen (Lily Collins) mắc chứng biếng ăn và ngày càng giảm trọng lượng, dù trải qua nhiều chương trình hồi phục. Cuối cùng, niềm hy vọng của cô đặt vào một bác sĩ (Keanu Reeves) với cách chữa trị không chính thống. Trong vai chính, mỹ nhân sinh năm 1989 gây bất ngờ với tạo hình gầy rộc.

Dàn học sinh hóa người hùng trong The LEGO Ninjago Movie

Dàn học sinh hóa người hùng trong The LEGO Ninjago Movie Tác phẩm hoạt hình xoay quanh sáu ninja trẻ tuổi sống trên hòn đảo Ninjago. Ban đêm, họ là những chiến binh tài năng, tận dụng kỹ năng võ thuật để chiến đấu với các ác nhân và quái vật. Ban ngày, họ trở về với xuất thân là những cô cậu học trò tuổi teen và phải đối đầu với "kẻ thù" lớn nhất là trường học.

Ông nội "dân chơi" xuất hiện trong Daddy's Home 2

Ông nội "dân chơi" xuất hiện trong Daddy's Home 2 Sau phần một, bố dượng Brad (Will Ferrell) và bố ruột Dusty (Mark Wahlberg) đã hợp tác để chăm lo lũ trẻ. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên rắc rối khi cha của Dusty (Mel Gibson) - một tay chơi cao tuổi hay ăn nói bỗ bã - xuất hiện.

Đặc vụ ngầm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh toàn cầu trong American Assassin

AMERICAN ASSASSIN Đặc vụ ngầm Mitch Rapp (Dylan O'Brien) được cử đi điều tra những vụ tấn công dân sự và quân sự liên tiếp xảy ra gần đây. Anh phát hiện ra âm mưu phát động một cuộc Thế chiến mới.

Thank You for Your Service khắc họa tâm lý binh sĩ xuất ngũ

Thank You for Your Service khắc họa tâm lý binh sĩ xuất ngũ Phim xoay quanh một nhóm binh sĩ trở về từ Iraq và gặp khó khăn trong việc tái hòa nhập với cuộc sống.

Cặp vợ chồng gây tai nạn giao thông trong Midnighters

Midnighters Sau khi vô tình đụng phải một người đi đường và nghĩ anh ta đã chết, hai vợ chồng Lindsay (Alex Essoe) and Jeff (Dylan McTee) cố che đậy vụ việc. Tuy nhiên, sự việc ngày càng rắc rối hơn khi cảnh sát vào cuộc và em gái của người vợ phát hiện nạn nhân chưa chết.

Cô bé kết bạn với quái vật lợn lai hà mã trong Okja