Trailer Tom Cruise đu trực thăng thu hút trong tuần

Tom Cruise diễn cảnh mạo hiểm trong Mission: Impossible 6

Trailer đầu tiên của phim thu hút hơn một triệu lượt xem trên fanpage và kênh Youtube của nhà phát hành Việt Nam. Ở cuối đoạn phim, Cruise có cảnh đu mình trên trực thăng. Tài tử 55 tuổi tự mình đóng cảnh mạo hiểm này. Trong hai phần trước của Mission: Impossible, anh từng diễn cảnh leo lên tòa nhà Khalifa ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) và bám thân máy bay khi nó cất cánh.

Dàn siêu anh hùng tụ hội trong Avengers: Infinity War

Trailer Avengers: Infinity War dài 30 giây, gồm nhiều cảnh các siêu anh hùng chiến đấu với đội quân xâm lăng từ vũ trụ. Trong phim, dàn người hùng Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Dr Strange, Black Panther, Spider-Man, Ant-Man... sát cánh chống trả Thanos - ác nhân có sức mạnh siêu phàm nhờ chiếc Găng tay Vô cực.

Theo nhà sản xuất, tác phẩm quy tụ đến hơn 70 nhân vật của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, trong đó 32 nhân vật cùng tham gia một trích đoạn hành động. Ra mắt trong buổi phát sóng trận Super Bowl (trận tranh chức vô địch bóng bầu dục Mỹ), trailer thu hút khán giả quốc tế với 21 triệu lượt xem trên kênh Youtube của Marvel.

Khủng long chạy tán loạn trong Jurassic World: The Fallen Kingdom

Trong phần mới, công viên khủng long nằm trên hòn đảo Isla Nublar giờ đây trở thành chốn hoang phế, các sinh vật này chạy lung tung trên đảo. Người quản lý cũ của công viên - Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) - thành lập một tổ chức bảo vệ loài khủng long.

Cô cùng nhà huấn luyện Owen Grady (Chris Pratt) và một đội chuyên nghiệp trở lại đảo để ngăn sự tuyệt chủng của loài này khi núi lửa phun trào. Tuy nhiên, một số kẻ lợi dụng tình hình để vận chuyển trái phép khủng long. Trailer phim thu hút khán giả quốc tế với 18 triệu lượt xem trên Youtube sau năm ngày.

Dị nhân đi xuyên thời gian xuất hiện trong Deadpool 2

Trailer thu hút 15 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Tâm điểm của trailer hai phút là Cable (Josh Brolin đóng) - dị nhân đến từ tương lai. Khác với Deadpool (Ryan Reynolds đóng) hay đùa giỡn, Cable nghiêm nghị, ngầu đời. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai là đều ra tay tàn bạo, thẳng tay tiêu diệt kẻ thù. Cable mang theo một bí mật và đồng hành Deadpool trong cuộc phiêu lưu mới.

Tài tử Josh Brolin ký hợp đồng thể hiện nhân vật trong bốn tập phim. Trên Collider, anh cho biết trong Deadpool 2 sự xuất hiện của Cable chỉ mang tính giới thiệu. Ở ba tập sau, tuyến truyện của nhân vật sẽ được đào sâu hơn.

Robot mùa vui nổi loạn trong mùa hai Westworld

Trailer phim thu hút khán giả quốc tế với 11 triệu lượt xem trên Youtube sau năm ngày. Westworld là series gây sốt năm 2016 của đài HBO, xoay quanh một công viên giải trí trong tương lai. Ban quản lý tạo ra những robot (được gọi là "vật chủ") giống hệt người thật. Các vị khách mua vé vào công viên được toàn quyền bắn giết cũng như quan hệ với các vật chủ. Tuy nhiên, chúng dần phát triển ý thức và nhen nhóm ý định nổi loạn.

Sau bữa tiệc đẫm máu cuối mùa đầu, các robot thoát khỏi sự kiểm soát của ban quản lý công viên. Mùa hai tiếp tục theo chân cuộc tranh đấu của các người máy, do robot xinh đẹp Dolores (Evan Rachel Wood) và robot tú bà Maeve (Thandie Newton) lãnh đạo.

The Rock trở lại trong phim hành động Skyscraper

Tài tử cơ bắp thủ vai Will Sawyer, một cựu đặc vụ chuyên giải cứu con tin của FBI. Sau khi rời tổ chức, Sawyer đảm nhận việc giữ an toàn cho các tòa nhà cao tầng. Trong một nhiệm vụ ở Trung Quốc, tòa nhà được cho là an toàn nhất thế giới - do anh bảo vệ - bị tấn công. Sawyer bị vu oan là kẻ gây ra vụ việc và phải chạy trốn để tìm cách minh oan, cũng như giải cứu gia đình đang bị mắc kẹt trong tòa nhà. Trailer phim thu hút 10 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.