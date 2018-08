Trailer tiền truyện về robot 'Transformers' hot trong tuần

Các phim truyền hình nổi bật ra mắt trong tháng 6 / Ba phim Việt và 16 phim ngoại ra rạp tháng 6

John Cena, Hailee Steinfeld tham gia phim Bumblebee

Trailer phim Bumblebee Tác phẩm thuộc vũ trụ điện ảnh Transformers, lấy bối cảnh 20 năm trước với các sự kiện trong phần đầu - Transformers (2007). Năm 1987, robot ngoài hành tinh Bumblebee trú ẩn tại một bãi rác ở California (Mỹ) và được một cô gái tên Charlie (Hailee Steinfeld đóng) đưa về. Cả hai bị truy đuổi bởi các đặc vụ Mỹ - đứng đầu là Burns (John Cena đóng). Họ đồng thời phát hiện ra nhiều bí mật về các robot biến hình trên Trái đất. Travis Knight đạo diễn tập này còn Michael Bay là nhà sản xuất. Trailer thu hút 17 triệu lượt xem trên Youtube sau ba ngày.

Spider-Man: Into The Spider-Verse mở ra vũ trụ mới cho Người Nhện

Spider-Man: Into The Spider-Verse Người Nhện Vũ trụ mới Trailer phim có 14 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Tác phẩm hoạt hình không nằm trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel mà kể về một Spider-Man mới có tên thật là Miles Morales. Cậu là người Mỹ gốc Phi, vừa phải trừ gian diệt bạo vừa phải sống cuộc đời của một học sinh trung học. Peter Parker - Spider-Man đầu tiên - là người hướng dẫn cho Miles. Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 14/12 với tựa Việt Người Nhện: Vũ trụ mới.

Dàn người đẹp Disney xuất hiện trong Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Dàn người đẹp Disney xuất hiện trong Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 Trong phần hai của phim hoạt hình Wreck-It Ralph, công nghệ Internet xuất hiện gây nhiều thay đổi trong thế giới trò chơi. Khi trung tâm game được phủ sóng Wi-Fi, Ralph và Vanellope - hai nhân vật trong trò chơi điện tử - phiêu lưu vào thế giới Internet. Tại đây, họ gặp gỡ nhiều bạn mới, trong đó có các nhân vật nữ của Disney như Snow White (Bạch Tuyết), Aurora (công chúa ngủ trong rừng), Rapunzel (công chúa tóc dài), Cinderella (Lọ Lem) hay nữ hoàng băng giá Elsa. Trailer phim có 10 triệu lượt xem trên Youtube. Mortal Engines - khi nhân loại được đặt lên những cỗ máy khổng lồ Mortal Engines - khi nhân loại được đặt lên những cỗ máy khổng lồ Phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Philip Reeve, lấy bối cảnh một tương lai đen tối khi các thành phố bắt đầu tàn lụi và tài nguyên cạn kiệt. Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, các cộng đồng dân cư phải đặt toàn bộ thành phố lên những cỗ máy khổng lồ có bánh xe để di chuyển. Tại Traction City, anh chàng Tom Natsworthy gặp gỡ một cô gái ngoại lai bí ẩn tên Hester Shaw. Hai nhân vật với tính cách đối lập vô tình bị đẩy vào hành trình đương đầu với các thế lực nguy hiểm. Christian Rivers đạo diễn, còn Peter Jackson là nhà sản xuất phim mới. Trailer có 7,5 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Rồng Toothless biết yêu trong How to Train Your Dragon: The Hidden World

Rồng Toothless biết yêu trong How to Train Your Dragon: The Hidden World Trailer phim thu hút 3,6 triệu lượt xem trên Youtube. Trong phần ba của loạt phim How to Train Your Dragon, chàng trai Hiccup trở thành thủ lĩnh của bộ tộc và xây dựng nơi trú ngụ cho loài rồng. Tuy nhiên, một mối đe dọa mới xuất hiện thách thức khả năng lãnh đạo của anh. Cùng lúc đó, Toothless - rồng của Hiccup - bị thu hút bởi một cô rồng màu trắng. Jay Baruchel và Cate Blanchett quay lại lồng tiếng cho nhân vật Hiccup và Valka - mẹ của cậu.

Amy Adams hóa nhân vật tâm thần bất ổn trong Sharp Objects

Amy Adams hóa nhân vật tâm thần bất ổn trong Sharp Objects Trailer phim có 4,9 triệu lượt xem trên Youtube. Loạt phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Gillian Flynn - tác giả cuốn Gone Girl. Câu chuyện xoay quanh Camille (Amy Adams đóng) - một phóng viên điều tra vừa xuất viện sau khi điều trị bệnh thần kinh. Cô trở về quê nhà ở Missouri (Mỹ) để tìm hiểu vụ sát hại hai bé gái, đồng thời tìm cách vượt qua các vấn đề tâm lý của chính mình. Series dự kiến phát sóng vào tháng 7.

