Trailer thám tử Conan điều tra khủng bố gây chú ý trong tuần

Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8 / Các phim truyền hình gây chú ý trong tháng 8

Detective Conan: Zero the Enforcer gây chú ý với tình tiết Mori bị bắt

Trailer Conan 22 Kẻ hành pháp Zero

Tác phẩm là phim hoạt hình thứ 22 dựa trên bộ truyện tranh về Conan của Gosho Aoyama. Một khu resort và tổ hợp được xây dựng ở vịnh Tokyo (Nhật), chuẩn bị trở thành địa điểm tổ chức một hội nghị quan trọng. Vài ngày trước sự kiện, một vụ nổ diễn ra tại đây. Các dấu vân tay ở hiện trường trùng khớp với của thám tử Kogoro Mori khiến ông bị cảnh sát bắt. Conan bắt đầu điều tra và đặt ra nhiều nghi vấn. Tại sao vụ khủng bố diễn ra trước chứ không phải lúc có hội nghị? Tại sao Mori là người bị đổ tội? Thám tử nhí phát hiện nhiều đầu mối liên quan đến Tooru Amuro - đặc vụ đang hoạt động ngầm trong tổ chức Áo Đen.

Ra mắt từ ngày 13/4 ở Nhật, Detective Conan: Zero the Enforcer thu về 76,4 triệu USD, lọt vào top 10 hoạt hình ăn khách nhất mọi thời ở Nhật. Nhiều fan trông chờ tác phẩm này để xem cuộc phiêu lưu mới của Conan trong hoàn cảnh tác giả Gosho Aoyama viết rất ít tập truyện mới trong năm nay. Phim chiếu ở Việt Nam từ ngày 17/8. Trailer phim thu hút 802.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam tuần qua.

Tom Hardy hóa quái vật trong Venom

Trailer Venom

Diễn viên thủ vai Eddie Brock - một phóng viên gặp bê bối trong sự nghiệp. Để phục hồi danh tiếng, anh thực hiện cuộc điều tra tổ chức mờ ám Life Foundation và tình cờ tiếp xúc với một thể kỳ dị ngoài hành tinh. Nó gắn chặt với cơ thể Eddie theo dạng cộng sinh, khiến anh có siêu năng lực nhưng trở thành quái vật ghê rợn mang tên Venom. Trong truyện tranh Marvel, Venom là một nhân vật nổi tiếng với vai trò địch thủ của Spider-Man.

Tom Hardy đóng nhân vật ở trạng thái con người và khi nó trở thành quái vật, anh diễn bằng phương pháp motion-capture (bắt chuyển động). Nữ diễn viên Michelle Williams thủ vai Anne - một luật sư bạn gái của Eddie. Còn ngôi sao gốc Pakistan - Riz Ahmed - hóa thân một thiên tài phát minh và lãnh đạo tổ chức Life Foundation. Nhân vật này sau đó sẽ kết hợp với một thể kỳ dị và trở thành quái vật Riot. Trailer có nhiều cảnh kinh dị thu hút 23 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Hoạt hình Small Foot hé lộ thế giới người tuyết

Trailer Smallfoot

Tác phẩm mang góc nhìn đảo ngược về truyền thuyết Bigfoot (người tuyết) - những sinh vật huyền thoại sống trên núi. Trong khi con người sợ hãi Bigfoot, họ cũng có cảm giác tương tự về loài người (được gọi là Smallfoot). Nhân vật chính trong phim là Migo (Channing Tatum) - một Bigfoot bắt đầu tiếp xúc với con người. Phim có sự tham gia lồng tiếng của tài tử Channing Tatum, siêu sao bóng rổ LeBron James cùng dàn sao James Corden, Zendaya, Common, Gina Rodriguez và Danny DeVitto. Trailer tác phẩm thu hút 1,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Maniac kể thử nghiệm thuốc tâm thần kỳ lạ

Trailer Maniac kể thử nghiệm thuốc tâm thần kỳ lạ

Trailer phim có hơn một triệu lượt xem trên Youtube. Series do Netflix phát hành, được chuyển thể từ một loạt phim cùng tên của Na Uy. Annie Landsberg (Emma Stone đóng) và Owen Milgrim (Jonah Hill đóng) là hai người xa lạ vô tình hội ngộ ở giai đoạn cuối một thử nghiệm thuốc. Annie sống vô định do bị ám ảnh do sự đổ vỡ quan hệ với mẹ và chị. Còn Owen là con thứ năm của một gia đình doanh nhân giàu có ở Mỹ mắc bệnh tâm thần phân liệt. Họ cùng 10 người khác tham gia thử nghiệm một loại thuốc được cho là có thể chữa lành các vấn đề tâm lý.

Phần hai series Ozark kể tiếp chuyện thế giới ngầm ở Mỹ và Mexico

Trailer Ozark mùa 2

Marty Byrde (Jason Bateman đóng) là một chuyên gia tài chính tham gia vụ rửa tiền cho băng đảng Mexico. Sau khi phi vụ gặp sự cố, anh đưa gia đình từ Chicago đến một khu nghỉ dưỡng mùa hè ở núi Ozarks (bang Missouri, Mỹ) để sinh sống. Trong lúc xoay xở để trả món nợ cho nhóm Mexico, gia đình anh lại vướng vào các hoạt động của thế giới ngầm địa phương. Mùa đầu series gây chú ý trong năm qua với câu chuyện hình sự gay cấn còn Jason Bateman được đề cử Quả Cầu Vàng "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình". Mùa hai sẽ phát sóng trên Netflix từ ngày 31/8. Trailer phim có 351.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

Kristen Stewart hóa nàng hầu yêu cô chủ trong Lizzie

Trailer Kristen Stewart hóa nàng hầu yêu cô chủ trong Lizzie

Tác phẩm được dựa trên một sự kiện có thật gây xôn xao hồi cuối thế kỷ 19, kể về Lizzie (Chloë Sevigny đóng) - một cô gái chưa chồng 32 tuổi, lạc lõng với xã hội do sống dưới sự kiểm soát của bố mình. Khi Bridget Sullivan (Kristen Stewart đóng) đến gia đình giúp việc, Lizzie dần nảy sinh tình cảm với cô. Tình yêu khiến họ u mê và bắt đầu nghĩ đến một kế hoạch đen tối để thoát khỏi gia đình. Hai người đẹp có nhiều cảnh thân mật trong đoạn trailer thu hút hơn 100.000 lượt xem trên Youtube.

Ân Nguyễn