Trailer 'Song Lang' gây bàn tán với mối tình đồng tính

Song Lang tung trailer gần ngày ra mắt

Trailer Song Lang có yếu tố đồng tính

Đoạn phim dài hơn hai phút giới thiệu rõ hơn về hoàn cảnh của Dũng "Thiên Lôi" (Liên Bỉnh Phát). Anh vốn là người có tâm hồn nghệ thuật, yêu cải lương nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa nên làm nghề đòi nợ thuê. Ở một phi vụ, Dũng đến uy hiếp gánh hát Thiên Lý và gặp lại bạn cũ là kép chính Linh Phụng (Isaac). Giữa hai chàng trai có mối quan hệ đặc biệt trong nhiều năm. Tuy nhiên, yếu tố đồng tính được khắc họa khá nhẹ nhàng qua ánh mắt, câu nói và thái độ của họ.

Trailer phim thu hút 322.000 lượt xem trên fanpage và hơn 1.700 bình luận, chủ yếu xoay quanh đề tài cải lương và chuyện tình trong phim. Đây là lần đầu tiên Isaac thủ vai có yếu tố đồng tính trên màn ảnh rộng, còn Liên Bỉnh Phát lần đầu đóng phim. Tác phẩm do Leon Lê đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất, là một trong năm phim Việt cạnh tranh trong tháng 8.

Isaac và Phan Ngân diễn cảnh nóng trong Mùa viết tình ca

Trailer mới của phim thu hút hơn 239.000 lượt xem trên fanpage của nhà phát hành. Bảo Trung (Isaac đóng) là một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng nhưng do tham vọng nên phạm sai lầm, bị tố cáo đạo nhạc. Anh đến một vùng duyên hải gặp bạn mình là Hải Mèo (Hoàng Phi đóng) để tìm lại cảm hứng sáng tác. Tại đây, Bảo Trung phải lòng cô gái miền biển Li Lam (Phan Ngân đóng). Trong trailer mới, họ có cảnh tình tứ trên bãi biển. Diễn viên Minh Hằng - một nhà đầu tư của phim - hướng dẫn đàn em ở cảnh "nóng" này.

Nhã Phương yêu Ngô Kiến Huy trong Hoán đổi

Trailer phim Hoán đổi

Trailer có tổng cộng gần 100.000 lượt xem trên fanpage chính thức và một fanpage về phim. Nhã Phương thủ vai Tiên Tiên - một ca sĩ đang xuống dốc, định ra biển tự tử thì bị lốc cuốn vào cùng nữ võ sư Hoa (Việt Hương đóng). Họ bị tráo đổi thân xác cho nhau và vướng vào nhiều chuyện dở khóc dở cười. Bà Hoa phải học cách làm một ngôi sao, còn Tiên Tiên phải đối mặt với những chuyện phức tạp trong gia đình nữ võ sư. Ngô Kiến Huy thủ vai một chàng nhạc sĩ yêu Tiên Tiên, còn Trấn Thành hóa thân một thầy thuốc mê bà Hoa.

The Kindergarten Teacher kể về nữ giáo viên quái gở

Diễn viên Maggie Gyllenhaal thủ vai Lisa - một giáo viên mầm non luôn đặt kỳ vọng cao ở học trò. Khi thấy một cậu bé có tài năng thiên bẩm về thơ, cô bị ám ảnh với việc rèn luyện cậu thành một thiên tài như Mozart. Lisa bắt đầu gặp gỡ cậu bé ngoài giờ học để huấn luyện và sau đó bắt cóc cậu. The Kindergarten Teacher do Sara Colangelo đạo diễn, dựa trên phim cùng tên của Israel. Ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) đầu năm nay, Colangelo nhận giải "Đạo diễn xuất sắc" cho tác phẩm ly kỳ này. Trailer thu hút 133.000 lượt xem trên Youtube.

Emma Stone lọt vào mê cung tâm trí trong series Maniac

Sau trailer đầu tiên tuần trước, Netflix tung trailer thứ hai của Maniac vào tuần này, thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trên Youtube. Annie Landsberg (Emma Stone đóng) có tâm lý không ổn định do quan hệ với gia đình, còn Owen (Jonah Hill đóng) là con một doanh nhân giàu có nhưng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Họ cùng một số người khác tham gia một thử nghiệm thuốc tâm lý kỳ lạ. Trailer mới hé lộ rõ hơn về mê cung tâm trí của Annie và Owen trong thử nghiệm này. Họ liên tục kết nối đầu óc, gặp nhau ở những hoàn cảnh kỳ lạ, giống như lạc vào đa vũ trụ với vô số khả năng có thể diễn ra.

The Little Witch - phim phiêu lưu kỳ ảo đến từ Đức

Trailer The Little Witch (Cô phù thủy nhỏ)

Một nàng phù thủy nhỏ muốn tham gia vũ hội ở núi Brocken cùng các phù thủy khác nhưng chưa đủ tuổi. Không nén được tò mò, cô lẻn vào đêm hội và không may bị bắt. Để được công nhận là phù thủy trưởng thành, cô phải học 7.892 bùa chú trong một năm, đồng thời vượt qua hàng loạt thử thách do phù thủy già độc ác Rumpumpel tạo ra. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Die kleine Hexe của nhà văn Otfried Preussler, là một trong số ít phim Đức phát hành ở Việt Nam. Trailer phim có 239.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Ân Nguyễn