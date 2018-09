Trailer 'Quỳnh Búp Bê' vật vã nhớ con gây chú ý tuần qua

'Quỳnh Búp Bê' gay cấn khi nhân vật chính bị bắt con / Doãn Quốc Đam: 'Tôi quan sát gái bán hoa để phục vụ vai diễn'

Tưởng như đã đổi đời khi được khách làng chơi yêu thích, Quỳnh (Phương Oanh đóng) lại xuống dốc do rơi vào bẫy của nhân vật phản diện My (Thu Quỳnh đóng). Trong tập 10, cô bị ông chủ Cấn (Nguyễn Hải đóng) hiểu nhầm là tìm cách trốn khỏi tụ điểm để tham gia đường dây mại dâm cao cấp. Ông chủ buộc Quỳnh không được tiếp tục sống với con cô. Trailer tập 11 có cảnh Quỳnh đau khổ, van xin Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) - trưởng nhóm bảo vệ tụ điểm - để được gặp con. Ở diễn biến khác, Cảnh bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện là do My sắp đặt.

Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Trailer có 220.000 lượt xem trên fanpage phim. Nhân vật chính là Hùng (Quách Ngọc Ngoan đóng) - người đàn ông trải qua nhiều biến cố. Tham vọng và thù hận khiến anh tìm đến ma thuật để chống lại cái chết và bắt những kẻ hãm hại mình trả giá. Tuy nhiên, cuộc đời anh rơi vào bi kịch và gắn liền với ba người phụ nữ gồm ca nương Liên (Jun Vũ đóng), cô gái miền biển Duyên (Thanh Tú đóng) và An (Đinh Ngọc Diệp đóng) - cô gái ở thời hiện đại.

Tác phẩm do Paul Dano đạo diễn dựa trên tiểu thuyết Wildlife của Richard Ford. Phim lấy bối cảnh nước Mỹ thập niên 1960, xoay quanh một gia đình nhiều biến động. Người chồng Jerry (Jake Gyllenhaal đóng) là tay chơi golf chuyên nghiệp, sống cùng cô vợ Jeanette (Carey Mulligan) - người phụ nữ có nội tâm phức tạp. Sau khi mất việc, Jerry tình nguyện tham gia một nhóm chữa cháy ở biên giới Mỹ - Canada. Con trai anh - Jerry (Ed Oxenbould đóng) - bất đắc dĩ phải trưởng thành sớm để thành trụ cột gia đình. Trailer thu hút 3,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Chilling Adventures of Sabrina kể chuyện cô phù thủy nhỏ theo hướng đen tối

Loạt phim truyền hình được dựa trên bộ truyện tranh cùng tên, kể về những cuộc phiêu lưu của Sabrina Spellman (Kiernan Shipka đóng) - một cô gái trẻ đang bắt đầu quá trình học tập để trở thành phù thủy, đồng thời vẫn có những sinh hoạt như người thường. Series mới khai thác nội dung theo hướng đen tối, góc cạnh hơn so với phim Sabrina the Teenage Witch (Cô phù thủy nhỏ Sabrina) cũng kể về nhân vật này. Trailer series thu hút 1,4 triệu lượt xem trên Youtube.

The Romanoffs kể chuyện kẻ mạo danh hoàng tộc Nga

Ê-kíp series nổi tiếng Mad Men thực hiện loạt phim truyền hình The Romanoffs, có cấu trúc theo kiểu hợp tuyển (anthology). Mỗi tập sẽ có một dàn diễn viên khác, kể về những nhóm người tin rằng mình là hậu duệ của gia tộc Romanoff từng cai trị nước Nga. Theo ghi chép trong sử chính thống, Sa hoàng Nicholas II và toàn bộ gia đình đã bị xử tử vào năm 1918. Tuy nhiên, trong suốt một thế kỷ sau đó, không ít người tự xưng hậu duệ hoàng tộc Nga để trục lợi. Trailer có 645.000 lượt xem trên Youtube.

Anh em đạo diễn Coen kể chuyện miền Viễn Tây trong The Ballad of Buster Scruggs

Tác phẩm thuộc kiểu phim hợp tuyển (anthology), gồm sáu câu chuyện khác nhau ở miền Viễn Tây nước Mỹ, kể về bọn cướp nhà băng, những nghệ sĩ tạp kỹ trình diễn dạo, cơn sốt đào vàng... Tất cả câu chuyện có chung nhân vật Buster Scruggs (Tim Blake Nelson đóng) - một xạ thủ tài ba. Diễn viên Brendan Gleeson, Liam Neeson và James Franco thủ vai phụ. Sau khi ra mắt ở Liên hoan phim Venice 2018, phim của Joel và Ethan Coen đạo diễn sẽ chiếu ngày 16/11 trên Netflix. Trailer phim có 480.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

