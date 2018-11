Trailer 'Quỳnh Búp Bê' gây sốt với âm mưu của nhân vật phản diện

Fan phản ứng với tình tiết về số phận người yêu Quỳnh Búp Bê / Tác giả 'Nhật ký của mẹ' khiếu nại 'Quỳnh Búp Bê' vi phạm tác quyền

Trailer thu hút hơn 432.000 lượt xem trên fanpage sau một ngày đăng. Trong video, cô gái làng chơi My tình cờ gặp Đào - tình địch của mình. Để hại Đào, My kêu nhóm giang hồ hãm hiếp cô. Ngoài ra, My cũng gửi thông điệp khiêu chiến đến nhân vật chính Quỳnh (Phương Oanh đóng), dọa trả thù cô vì trận ẩu đả năm xưa.

Trong khi đó, bộ ảnh Quỳnh thực hiện cho cửa hàng thời trang - nơi cô đang làm việc - được đăng lên mạng, thu hút nhiều sự chú ý. Cô lo có người nhận ra quá khứ từng làm gái điếm của mình. Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Tác phẩm do Ken Ochiai đạo diễn, kể về quan hệ giữa người cha tên Hải (Thái Hòa đóng) và con gái tên Châu (Kaity Nguyễn đóng) sau khi mẹ mất. Hải lười biếng, sống dựa dẫm vào con, trong khi Châu tập trung học tập để có tương lai tốt đẹp. Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng tăng. Một ngày nọ, họ gặp tai nạn kỳ lạ và hoán đổi thân xác cho nhau. Ở cuối trailer, Kaity Nguyễn diễn cảnh hút thuốc - thói quen của nhân vật cha. Video có trên 170.000 lượt xem trên fanpage.

Trailer đầu tiên của phim thu hút hơn 60.000 lượt xem trên fanpage hãng sản xuất. Video dài 40 giây, chưa hé lộ nội dung mà chỉ tập trung vào một số cảnh đánh nhau. Nhân vật chính (Ngô Thanh Vân đóng) là người phụ nữ ở miền Tây. Cô mặc áo bà ba, đọ sức với nhiều người đàn ông bằng võ thuật, súng ống. Cuối trailer là cảnh nhân vật lộ rõ mặt và mang nhiều vết thương trên cơ thể. Tác phẩm hành động do Lê Văn Kiệt đạo diễn, dự kiến chiếu ngày 22/2/2019.

Trailer phim có 3,9 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Phim phiêu lưu của đạo diễn Joe Cornish xoay quanh Alex (Louis Ashbourne Serkis đóng) - cậu bé hay bị trêu chọc ở trường, không có gì nổi bật. Một ngày nọ, số phận Alex thay đổi khi cậu rút được thanh kiếm Excalibur huyền thoại của vua Arthur nước Anh. Alex phải trở thành người lãnh đạo trong trận chiến chống lại thế lực tà ác.

Đoạn phim thu hút 2,3 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Trailer cuối tập trung vào những mảng sáng tối trong cuộc đời Freddie Mercury (Rami Malek đóng) - trưởng nhóm nhạc Queen. Anh khao khát muốn các tác phẩm của ban nhạc được nhiều người biết đến, đồng thời đối mặt những vấn đề đời tư. Ban nhạc Queen được thành lập năm 1970, có các bài hát nổi tiếng: We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody... Phim điện ảnh sẽ chiếu ở Mỹ vào ngày 2/11.

Trailer mới của phim thu hút gần 650.000 lượt xem trên fanpage tuần qua. Tác phẩm của đạo diễn Brady Corbet xoay quanh cuộc sống của một siêu sao ca nhạc tên Celeste (Natalie Portman đóng) - người phải đương đầu nhiều scandal trong sự nghiệp. Ngoài ra, câu chuyện còn tập trung vào quan hệ giữa Celeste với chị (Stacy Martin đóng) và con gái (Raffey Cassidy đóng).

