Trailer quỷ Valak ra tay trong quan tài hot tuần qua

Đoạn phim giới thiệu quỷ Valak gây tranh cãi vì ghê rợn / Năm phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 8

Valak gieo rắc kinh hoàng trong The Nun

Valak ra tay trong quan tài trong The Nun Đoạn phim dài gần 30 giây thu hút 736.000 lượt xem trên Youtube tuần qua. Nhân vật linh mục Burke bị đẩy rơi xuống quan tài được chôn sâu dưới đất. Khi nắp hòm khép lại, anh gào thét trong vô vọng còn ánh sáng của đèn pin và bật lửa dần bị bóng tối nuốt chừng. Valak lộ diện ở đoạn cuối với đôi tay bóp lấy khuôn mặt Burke.

The Nun nằm trong "vũ trụ kinh dị The Conjuring", có nội dung kết nối với các phim The Conjuring, Annabelle: Creation... Câu chuyện kể về quá khứ của Valak - ác ma đội lốt bà sơ trong The Conjuring 2. Sau vụ tự sát của một sơ ở Romania, tòa thánh Vatican cử Burke cùng một nữ tu trẻ (Taissa Farmiga đóng) đến điều tra. Họ phát hiện bí mật khủng khiếp và phải chiến đấu với thế lực hắc ám mang hình hài bà sơ (Bonnie Aarons đóng). Theo nhà sản xuất, phim sẽ thêm yếu tố hành động chứ không chỉ theo mô-típ ma ám như trước. Gần đây, một video quảng bá phim gây tranh cãi vì ghê rợn.

The Little Mermaid kể chuyện nàng tiên cá dị bản

Trailer The Little Mermaid (Cổ tích nơi đại dương)

Tác phẩm do Blake Harris đạo diễn có nội dung phóng tác từ truyện cổ tích về nàng tiên cá của Hans Christian Andersen. Một phóng viên trẻ (William Moseley đóng) cùng em gái (Loreto Peralta đóng) đến gánh xiếc và tìm thấy người cá (Poppy Drayton đóng) đang bị giam trong bể kính, có thể biến hình thành cô gái xinh đẹp có chân. Chàng phóng viên phát hiện lời tiên tri về người cá vận lên chính em mình, đồng thời phải đối mặt với một phù thủy ác. Trailer thu hút 212.000 lượt xem trên fanpage của nhà phát hành ở Việt Nam.

Sát thủ Michael Myers tái xuất trong tập mới Halloween

Trailer Halloween

Halloween là tập thứ 11 trong thương hiệu điện ảnh cùng tên ra đời từ năm 1978. 40 năm sau những sự kiện trong tập đầu, sát thủ Michael Myers (Nick Castle đóng) đang bị giam giữ. Trong khi đó, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis đóng) - người phụ nữ suýt trở thành nạn nhân năm xưa - chỉ mong có thể tự tay giết hắn. Khi Michael tẩu thoát, cả hai có trận đụng độ để giải quyết ân oán. Trailer thu hút 138.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Crazy Rich Asians kể chuyện giới thượng lưu châu Á

Trailer Crazy Rich Asians Con nhà siêu giàu châu Á

Tác phẩm do Jon M. Chu đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kevin Kwan, được quan tâm vì là lần hiếm hoi Hollywood làm phim với góc nhìn của người châu Á. Câu chuyện xoay quanh bộ đôi Nick Young (Henry Golding đóng) và Rachel Chu (Constance Wu đóng) - đều là những người Mỹ gốc Á có học thức. Rachel theo bạn trai về Singapore và nhận ra gia đình anh thuộc hàng giàu nhất Singapore. Tuy nhiên, một số rắc rối dần xuất hiện trong quan hệ của họ. Trailer phim có 109.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Goosebumps 2 - câu chuyện ma đêm Giáng sinh

Trailer Goosebumps 2

Phim do Ari Sandel đạo diễn, là phần hai của Goosebumps (2015), được dựa trên nhiều tập truyện của nhà văn R. L. Stine. Thương hiệu điện ảnh này có nội dung kinh dị nhưng không quá ghê gớm, hướng đến đối tượng trẻ em. Ở thị trấn Wardenclyffe (Mỹ), hai thiếu niên Sonny (Jeremy Ray Taylor đóng) và Sam (Caleel Harris đóng) tìm thấy bản thảo có tên Haunted Halloween tại ngôi nhà của R. L. Stine. Khi mở nó ra, họ tình cờ giải phóng con rối Slappy (Jack Black lồng tiếng) - kẻ muốn gieo rắc kinh hoàng trong đêm Giáng sinh. Trailer phim có 97.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Furious tôn vinh anh hùng dân tộc Nga

Trailer Furious (Đế chế bất diệt)

Trailer phim có 63.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành. Vào thế kỷ 13, nước Nga chưa thành hình mà chỉ gồm các công quốc nhỏ. Dưới sự chỉ huy của Bạt Đô (cháu Thành Cát Tư Hãn), quân Mông Cổ tiến về phía tây và phá hủy nhiều thành phố trên đất Nga, bao gồm Ryazan. Để trả thù, Evpaty Kolovrat chỉ huy một đạo quân nhỏ, tấn công người Mông Cổ và khiến thế lực hùng mạnh bậc nhất lịch sử thế giới phải nể phục lòng quả cảm của mình. Phim chiếu ở Việt Nam với tựa Đế chế bất diệt.

Ân Nguyễn