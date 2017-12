Trailer phim 'Wonder' đề cao lòng nhân hậu thu hút tuần qua

4 phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 12 / Jacob Tremblay - cậu bé có duyên với dòng phim nghệ thuật

Wonder - câu chuyện truyền cảm hứng về cậu bé dị dạng khuôn mặt

Wonder (Điều kỳ diệu)

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật chính là Auggie - một cậu bé có khuôn mặt dị dạng. Cuộc sống êm đềm của Auggie bị đảo lộn khi bố mẹ đưa cậu đến trường học. Tại đây, cậu bé bị thử thách trước sự trêu chọc của bạn bè, nhưng cũng tìm được những người bạn thật sự yêu thương mình. Câu chuyện được giới phê bình khen ngợi về thông điệp nhân văn, đề cao lòng nhân hậu, nhận 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Trailer phim thu hút hơn 300.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

The Greatest Showman - phim nhạc kịch gây chú ý của Hugh Jackman

The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ)

Phim thuộc thể loại nhạc kịch, quy tụ dàn sao Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams và Rebecca Ferguson. Jackman thủ vai P.T. Barnum - người sáng lập gánh xiếc di động lừng danh Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Qua đó, tác phẩm kể lại những ngày đầu tiên của bộ môn nghệ thuật tạp kỹ. Với tài năng của một diễn viên nhạc kịch từng đoạt giải Tony, anh tiếp tục gây ấn tượng bằng giọng hát của mình. Tác phẩm nhận ba đề cử Quả Cầu Vàng, trong đó có hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc ở phim hài hoặc ca nhạc” dành cho Hugh Jackman. Trailer phim thu hút trên 230.000 lượt xem trên một fanpage về phim.

Nhóm ca nữ nổi loạn tiếp tục cất tiếng hát trong Pich Perfect 3

Âm nhạc và những cô nàng cá tính trở lại trong Pitch Perfect 3

Trailer phim thu hút 200.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam. Tác phẩm là phần ba của loạt phim ca nhạc ăn khách Pitch Perfect. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm ca học đường Bellas tan rã và chẳng thể tìm được công việc bằng giọng ca của mình. Tuy nhiên, đứng trước cơ hội tham gia tour diễn nước ngoài của tổ chức USO, họ một lần nữa tái hợp để cất cao giọng hát. Dàn diễn viên chính Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow đều trở lại cho phần ba, bên cạnh các gương mặt mới - John Lithgow và Ruby Rose.

Chi Pu hóa nhạc sĩ trong Lala: Hãy để em yêu anh

Chi Pu hóa nhạc sĩ trong Lala: Hãy để em yêu anh Tác phẩm là phim hợp tác Việt - Hàn, quy tụ dàn diễn viên đến từ hai quốc gia. Câu chuyện xoay quanh những người trẻ theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hà Mi (Chi Pu) là một nhạc sĩ đam mê sáng tác, còn G-Feel (San E) là nhạc sĩ thiên tài Hàn Quốc đang gặp áp lực từ sự nổi tiếng. Giữa hai con người xa lạ có mối dây gắn kết thông qua cô gái Yoon Hee (Chae Yeon). Sau đó, G-Feel quyết định sang Việt Nam sau một biến cố lớn. Trailer phim thu hút 100.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành.

Phần hai của Mamma Mia! kể tiếp câu chuyện về âm nhạc, tình yêu

Mamma Mia! Here We Go Again

Năm 2008, phim ca nhạc Mamma Mia! từng gây sốt toàn cầu với chất phóng khoáng và những bài hát giàu hoài niệm của nhóm ABBA. Phần mới - Mamma Mia! Here We Go Again - dự kiến công chiếu tháng 7/2018, 10 năm sau phần đầu. Lúc này, nhân vật chính Sophie (Amanda Seyfried đóng) có thai với chồng, nhưng bắt đầu e ngại về tương lai. Mẹ cô - Donna (Meryl Streep đóng) - bắt đầu kể cho con gái những trải nghiệm của chính mình khi sinh con. Nhân vật Donna thời trẻ do người đẹp Lily James thể hiện. Trailer phim thu hút 4 triệu lượt xem trên Youtube.

Mom and Dad - phim kinh dị gây sốc của Nicolas Cage, Selma Blair

Mom and Dad trailer Tác phẩm do Brian Taylor đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 19/1 ở Mỹ. Câu chuyện xoay quanh một cô bé tuổi teen (Anne Winters đóng) và em trai (Zackary Arthur đóng) phải trốn chạy chính cha mẹ mình trong 24 giờ. Do một nguyên nhân bí hiểm, nhiều người lớn trở nên hung dữ và săn đuổi chính con mình. Trailer phim thu hút hơn 500.000 lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng tải.

Ân Nguyễn