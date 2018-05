Trailer phim Việt về nữ sinh yêu thầy giáo hot trong tuần

Hai phim Việt và 13 phim ngoại ra mắt trong tháng 5 / Mai Tài Phến đóng phim điện ảnh 'Em gái mưa'

Em gái mưa tái hiện chuyện tình trong MV cùng tên

Trailer Em gái mưa Phim kể về chuyện tình giữa nữ sinh Hà Vy (Lê Thùy Linh đóng) với Vũ (Mai Tài Phến) - thầy giáo điển trai. So với câu chuyện trong MV, kịch bản phim điện ảnh xây dựng thêm tình tiết cô giáo thực tập yêu thầy Vũ (Phương Anh Đào đóng) và cậu học trò yêu cô giáo (Tiến Vũ). Danh hài Việt Hương thủ vai mẹ của Hà Vy.

MV Em gái mưa của Hương Tràm là hiện tượng của làng nhạc Việt năm ngoái với hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube. Đạo diễn video ca nhạc - Kawaii Tuấn Anh - cũng là đạo diễn bản điện ảnh. Lúc đầu, ê-kíp dự định mời Thanh Vy - diễn viên đóng vai nữ sinh trong MV - tham gia phim. Tuy nhiên, cô rút lui và Lê Thùy Linh thế vai. Trailer phim gây sốt tuần qua với hơn 500.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành và 350.000 lượt trên fanpage phim.

Ant-Man and the Wasp hé lộ ác nhân đi xuyên vật thể

Trailer "Ant-Man and the Wasp"

Khi Avengers: Infinity War còn đang tung hoành ở các rạp, hãng Marvel giới thiệu trailer cho phim tiếp theo, dự kiến ra mắt tháng 7. Đoạn phim thu hút 15 triệu lượt xem trên kênh Youtube của Marvel chỉ sau ba ngày, hé lộ Ghost (Hannah John-Kamen đóng) - nữ ác nhân đối đầu với Người Kiến Ant-Man (Paul Rudd). Cô có lai lịch bí ẩn và khả năng đi xuyên vật thể. Ghost trộm các thiết bị của tiến sĩ Pym (Michael Douglas) - người tạo ra bộ giáp thu nhỏ của Ant-Man, khiến anh cùng nữ siêu nhân Wasp (Evangeline Lilly) phải truy đuổi.

13 Reasons Why mùa hai kể tiếp bí mật trường học

13 Reasons Why là series gây sốt năm ngoái, kể về Hannah (Katherine Langford đóng) - một nữ sinh tự tử bởi áp lực ở trung học. Cô để lại 13 cuộn băng cassette cho người bạn thân Clay (Dylan Minnette) để bộc bạch nỗi lòng. Mùa hai của phim chiếu từ ngày 18/5 trên kênh Netflix, tiếp tục đào sâu hơn về đời sống học đường có phần đen tối ở Mỹ. Hannah được giới thiệu vẫn có vai trò quan trọng trong câu chuyện. Trailer mới của phim thu 3,5 triệu lượt xem trên Youtube sau bốn ngày.

Nhắm mắt thấy mùa hè giới thiệu cảnh quay trên miệng núi lửa

Trailer Nhắm mắt thấy mùa hè

Trailer phim thu 410.000 lượt xem trên fanpage của phim sau bốn ngày. Hạ (Phương Anh Đào đóng) là cô gái năng động, thích khám phá, đến Nhật Bản để tìm cha (Công Ninh). Tại thị trấn Higashikawa (đảo Hokkaido), cô gặp Akira (Takafumi Akutsu) - chàng trai lạnh lùng, ít cười. Dù khác biệt về tính cách, ngôn ngữ, văn hóa, họ dần phải lòng nhau. Trailer mới dài hai phút hé lộ nhiều hơn về bối cảnh, trong đó nổi bật nhất là cảnh quay bên ngọn núi lửa Asahi-dake - có độ cao 2291 mét (cao nhất đảo Hokkaido).

Sandra Bullock lập nhóm siêu trộm nữ trong Ocean's 8

Sandra Bullock lập nhóm siêu trộm nữ trong Ocean's 8 Tác phẩm là ngoại truyện của loạt phim Ocean - từng ăn khách ở phòng vé vào thập niên 2000. Trong phim mới, Debbie Ocean (Sandra Bullock đóng), lên kế hoạch trộm chiếc vòng cổ trị giá hơn 100 triệu USD của Daphne Kluger (Anne Hathaway) tại một sự kiện ở New York (Mỹ). Cô thành lập một băng cướp gồm nhiều phụ nữ có kỹ năng khác nhau để thực hiện nhiệm vụ. Minh tinh Cate Blanchett thủ vai trợ thủ đắc lực của Debbie, còn ca sĩ Rihanna hóa thân chuyên gia công nghệ trong băng đảng.

You Shall Not Sleep - phim kinh dị về thử nghiệm không ngủ trong thời gian dài

You Shall Not Sleep (108 giờ kinh hoàng)

Tác phẩm khởi chiếu ở Việt Nam với tên gọi 108 giờ kinh hoàng (số giờ mà nhân vật thức liên tục trong phim). Tại một bệnh viện tâm thần bỏ hoang, một nhóm diễn viên đến trải nghiệm việc không ngủ và chuẩn bị cho vở diễn sắp tới. Sau nhiều đêm thức trắng, họ bị biến đổi về khả năng tiếp nhận thế giới và cảm nhận sự tồn tại của các năng lượng kỳ dị. Nhiều năm sau, nữ diễn viên Bianca (Eva De Dominici đóng) lại được mời tham gia thử nghiệm này. Trailer phim thu hút hơn 300.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam.

