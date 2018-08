Trailer phim Việt về gái mại dâm hot trong tuần

Quỳnh búp bê gây tranh cãi với những cảnh táo bạo

Trailer Quỳnh búp bê - phim Việt về gái mại dâm

Phim truyền hình dự kiến dài 28 tập, bắt đầu phát sóng từ ngày 15/6. Câu chuyện xoay quanh ba nhân vật Quỳnh (Phương Oanh đóng), Lan (Thanh Hương đóng) và My (Thu Quỳnh đóng). Quỳnh là cô gái miền quê bị lừa bán vào nhà hàng Thiên Thai - một tụ điểm kinh doanh thân xác trá hình, Lan là gái làng chơi có lòng tốt, còn My là gái làng chơi nhiều mưu mô, thủ đoạn. Tập đầu có nhiều cảnh ăn chơi và tra tấn khá bạo liệt so với mặt bằng phim truyền hình Việt.