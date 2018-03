Trailer phim Việt có cảnh 'nóng' của Nhật Kim Anh hot trong tuần

Nhật Kim Anh đóng vai cô gái bị cưỡng hiếp trong phim mới / 4 phim Việt cạnh tranh 22 phim ngoại ở rạp tháng 12

Nhật Kim Anh diễn cảnh "nóng" trong Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ

Nhật Kim Anh diễn nhiều cảnh "nóng" trong Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ Trailer mới của phim có 514.000 lượt xem trong tuần qua trên fanpage của tác phẩm. Đoạn phim ngắn hé lộ các tình tiết chủ đạo về cuộc đời của nhân vật Hoa (Nhật Kim Anh). Trong một lần xem đua chó, cô bị tên giang hồ Hải Đen (Xuân Phúc) bắt cóc, cho người cưỡng hiếp rồi vứt xác xuống biển. May mắn thoát chết, Hoa tìm cách báo thù. Nhiều khán giả quan tâm đến phim bởi những trích đoạn nhạy cảm như tra tấn, cưỡng hiếp, ân ái trên bờ biển.

Phim kinh dị Jeeper Creeper 3 xoay quanh tên sát nhân săn lùng nỗi sợ

Jeeper Creeper 3 (Kẻ săn lùng sợ hãi)

Tác phẩm là phần ba trong loạt phim kinh dị Jeeper Creeper, xoay quanh một con quái vật bí ẩn chuyên giết người để lấy nội tạng, cứ mỗi 23 năm lại gieo rắc kinh hoàng bằng cách lần theo nỗi sợ của con người. Trong phần mới, trung sĩ Davis Tubbs thành lập một đội quân đặc biệt để tiêu diệt tên sát nhân. Phim do Victor Salva đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Gina Philips, Jonathan Breck, Ray Wise và Luke Edwards. Trailer phim có gần 500.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam.

The Rock hóa nhân vật trò chơi trong Jumanji: Welcome to the Jungle

Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Trò chơi kỳ ảo)

Phim kể về nhóm bốn học sinh phổ thông bị cuốn vào thế giới trò chơi mang tên Jumanji. Họ trở thành các nhân vật mình điều khiển trong game và buộc phải tham gia chuyến phiêu lưu để tìm về cuộc sống cũ. Dwayne Johnson (The Rock) thủ vai hóa thân của nhân vật chính trong trò chơi. Anh đóng cùng các sao Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan... Trailer phim thu hút 311.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Chris Pratt bị khủng long rượt đuổi trong Jurassic World: The Fallen Kingdom

Chris Pratt chạy cùng khủng long trong "Jurassic World: The Fallen Kingdom"

Trailer mới của bom tấn ra mắt năm 2018 có nhiều cảnh rượt đuổi kịch tính giữa người và khủng long. Câu chuyện xoay quanh hành trình của Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) và nhà huấn luyện khủng long Owen Grady (Chris Pratt) để cứu lấy những con khủng long còn sót lại trên hòn đảo hoang phế, nơi từng là công viên giải trí. Trailer phim có 223.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Kate Winslet thủ vai người vợ ngoại tình trong Wonder Wheel

Chuyện tình trong "Vòng xoay cám dỗ"

Phim mới của bậc thầy Woody Allen lấy bối cảnh thập niên 1950, xoay quanh Ginny (Kate Winslet) - một phụ nữ trung niên từng nuôi mộng thành diễn viên nhưng giờ phải an phận làm nghề hầu bàn và sống cùng người chồng thô lỗ. Cô ngoại tình với Mickey (Justin Timberlake) - một chàng cứu hộ điển trai, ước mơ trở thành nhà soạn kịch. Tuy nhiên, Carolina (Juno Temple) - con gái riêng của chồng Ginny - cũng có tình cảm với Mickey. Trailer thu hút hơn 250.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Mai Thu Huyền vướng tình tay ba với Bình Minh, Kyo York trong Giấc mơ Mỹ

Trailer "Giấc mơ Mỹ" - Mai Thu Huyền

Trailer phim có 161.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam. Giấc mơ Mỹ xoay quanh nhân vật chính là Linh (Mai Thu Huyền) - một nữ bác sĩ rời Việt Nam đến Mỹ học tập sau khi phạm sai lầm trong một ca phẫu thuật. Cô có mối quan hệ với hai người đàn ông là chồng cũ Thế Vinh (Bình Minh) và Peter (Kyo York) - một chàng trai Mỹ đến Việt Nam làm từ thiện.

Ân Nguyễn