Trailer phim Việt có cảnh ân ái bí ẩn gây sốt trong tuần

Midu bối rối chứng kiến cảnh vụng trộm trong Mẹ chồng

Tác phẩm lấy bối cảnh ngôi làng Đại Điền đầu thế kỷ 20, nơi ba thế hệ chung sống trong một gia đình nhiều lễ giáo. Hai Lịnh (Diễm My) là bà mẹ chồng uy nghi, có mâu thuẫn với con dâu Ba Trân (Thanh Hằng). Ba Trân lại là mẹ chồng của Tư Thì (Lan Khuê) và Tuyết Mai (Midu) - hai người vợ của cậu Hai Phước (Lâm Vinh Hải). Vốn là cô gái ngây thơ, Tuyết Mai bỡ ngỡ khi vào làm dâu gia đình hà khắc, sau đó dần phát hiện nhiều bí mật trong nhà chồng.

Ở một cảnh, cô hoang mang khi bắt gặp một cảnh ân ái lén lút. Tuy nhiên, khán giả chưa thấy mặt hai nhân vật này. Trên fanpage của phim và của nhà phát hành, trailer thu hút gần một triệu lượt xem sau hai ngày đăng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú và tò mò với tình tiết bí ẩn này.

Bee Namthip đóng phim kinh dị Thái The Promise (Giao ước chết)

Trailer tác phẩm thu hút 633.000 lượt xem tại một fanpage về phim ở Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh hai cô gái hận đời quyết định tự sát cùng nhau. Tuy nhiên, đến phút cuối một người bất ngờ đổi ý, tiếp tục sống và có sự nghiệp thành đạt. Sau nhiều năm, hồn ma người đã khuất quay lại ám bạn mình. Bee Namthip - huấn luyện viên The Face Thái Lan - đóng chính, còn thí sinh The Face Linly Apichaya Thongkam thủ vai con gái của Bee trong phim.

Hành trình trải nghiệm điểm chết trong Flatliners

Tác phẩm dựa trên phim khoa học viễn tưởng pha kinh dị cùng tên năm 1990. Bị ám ảnh bởi việc nghiên cứu về thế giới bên kia, nữ sinh viên y khoa Courtney (Ellen Page) rủ vài bạn học tham gia một thử nghiệm. Họ dùng máy khử rung để ngưng tim trong 60 giây, đồng thời ghi lại các hoạt động não bộ. Các sinh viên bắt đầu trải nghiệm nhiều hiện tượng khiến họ sợ hãi. Trailer thu hút gần 400.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam, khiến nhiều khán giả tò mò với nội dung tác phẩm.

James Franco hóa nghệ sĩ lập dị trong The Disaster Artist

Trailer mới của phim 18+ có 1,8 triệu lượt xem trên Youtube sau hai ngày đăng. Tác phẩm thuật lại quá trình sản xuất The Room (2003) - một trong những phim bị chê là dở nhất lịch sử điện ảnh.

The Disaster Artist dựa trên hồi ký cùng tên của Greg Sestero (diễn viên phim The Room), nhấn mạnh vào tình bạn của Sestero (Dave Franco đóng) và Tommy Wiseau (James Franco đóng) - đạo diễn kiêm diễn viên The Room, một nghệ sĩ có phong cách lập dị. Tác phẩm thắng giải "Phim xuất sắc" tại Liên hoan phim San Sebastián (Tây Ban Nha), trong đó diễn xuất của James Franco được nhiều nhà phê bình khen ngợi.