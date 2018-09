Cảnh phim 'Avengers: Infinity War' trước và sau khi có kỹ xảo / Nữ siêu anh hùng sẽ lãnh đạo Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Nữ phi công thành người hùng vũ trụ trong Captain Marvel

Trailer phim về nữ siêu nhân Marvel gây sốt tuần qua

Tác phẩm mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel kể về Carol Danvers (Larson đóng) - nữ phi công ở thập niên 1990. Do có ADN kết hợp với yếu tố di truyền của một người ngoài hành tinh thuộc chủng Kree, cô trở thành anh hùng Captain Marvel. Nhân vật vào vũ trụ để tham gia đội người hùng có tên Starforce, do Mar-Vell (Jude Law đóng) lãnh đạo. Sau đó, cô trở về Trái đất để chống loài Skrull - chủng tộc có khả năng giả dạng.

Trên Youtube, trailer được đăng với lời giới thiệu: "Cao hơn. Xa hơn. Nhanh hơn", nói về sức mạnh của người hùng mới. Trước đó, hãng Marvel khẳng định đây là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới của họ, đồng thời có vai trò quan trọng trong cuộc chiến với Thanos. Cảnh được nhắc đến nhiều nhất ở trailer là khi Captain Marvel thẳng tay đấm một bà cụ, vốn là người Skrull giả dạng. Loài Skrull là các nhân vật phản diện nổi tiếng trong truyện tranh Marvel, được fan trông đợi xuất hiện trên phim nhiều năm qua.

Hoàng Yến Chibi tình tứ với Trương Thanh Long trong Kế hoạch đổi chồng

Trailer Kế hoạch đổi chồng

Sau đám cưới do tiếng sét ái tình, Quân (Quang Đăng đóng) dần nhận ra nhiều khuyết điểm của vợ mình là Thu Dung (Hoàng Yến Chibi đóng). Cô đanh đá, nói nhiều và thích kiểm soát anh. Quân muốn ly dị nhưng không dám mở lời vì quá nhát gan. Anh bày ra một kế hoạch nguy hiểm là bỏ 300 triệu đồng thuê gã tay chơi Khương (Trương Thanh Phong đóng) quyến rũ vợ mình. Khương bắt đầu tấn công và chiếm được cảm tình của Thu Dung. Trailer phim có hơn 100.000 lượt xem trên một fanpage tuần qua.

Ralph Breaks the Internet giới thiệu đường đua ảo mạo hiểm

Trailer Ralph 2

Tác phẩm là phần hai của phim hoạt hình Wreck-It Ralph với ý tưởng nhân cách hóa các nhân vật trò chơi. Khi trung tâm game được phủ sóng Wi-Fi, chàng trai vạm vỡ Ralph và công chúa Vanellope phiêu lưu vào thế giới Internet. Tại đây, họ tham gia một đường đua xe khốc liệt có tên Slaughter Race. Vanellope dần bị trò chơi mới thu hút, khiến Ralph lo lắng trước viễn cảnh cô có thể không quay về thế giới cũ. Trailer mới của phim có 2,5 triệu lượt xem trên Youtube.

If Beale Street Could Talk kể thân phận người da đen ở Mỹ

If Beale Street Could Talk trailer

Trailer tác phẩm thu hút 1,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. If Beale Street Could Talk là phim mới của Barry Jenkins (đạo diễn Moonlight) và đang được đánh giá cao trên đường đua Oscar năm sau. Kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James Baldwin, kể về một phụ nữ da đen đang mang thai phải tìm cách minh oan cho chồng. Tác phẩm giành giải nhì ở Liên hoan phim Toronto (Canada) - một trong những sự kiện bệ phóng cho Oscar.

Beautiful Boy - hành trình hồi phục của chàng trai nghiện ngập

Beautiful Boy - hành trình hồi phục của chàng trai nghiện ngập

Sau Call Me By Your Name, tài tử trẻ Timothée Chalamet tiếp tục gây chú ý trên đường đua Oscar năm nay với Beautiful Boy. Anh thủ vai chàng trai Nic Sheff vật lộn với chứng nghiện ngập, dần đứng dậy với sự giúp đỡ của người cha David (Steve Carell). Kịch bản được dựa trên tự truyện Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction của David Sheff. Trailer có 825.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

Peppermint kể về cuộc báo thù của người mẹ

Trailer Peppermint

Riley North (Jennifer Garner đóng) là nữ nhân viên ngân hàng có cuộc sống khó khăn. Một ngày nọ, cô trở về nhà, chứng kiến chồng và con gái bị nhóm xã hội đen sát hại. Riley nhận diện được những kẻ sát nhân nhưng chúng thoát tội do mua chuộc các quan chức. Nhận ra không thể trông đợi ở cảnh sát, cô quyết định tự báo thù. Trailer tác phẩm hành động có hơn 100.000 lượt xem trên một fanpage về phim.

