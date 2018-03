Trailer phim về bạo lực và tình dục của Hồng Ánh hot nhất tuần

Hồng Ánh: 'Tôi và chồng chỉ một lần cãi nhau to' / Bom tấn mới của Tom Cruise bị chê là 'thảm họa'

Tình dục đầy bạo liệt trong Đảo của dân ngụ cư

Tình dục đầy bạo liệt trong Đảo của dân ngụ cư Phim do Hồng Ánh đạo diễn lấy bối cảnh một thị trấn nhỏ ven biển, xoay quanh mối quan hệ của các nhân vật trong một nhà hàng mang tên Đêm Trắng. Mỗi người đều mang nỗi ám ảnh và giày vò, mong muốn đạt tới sự tự do trong tâm hồn. Tác phẩm có nhiều cảnh quan hệ nóng bỏng của Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh và Phạm Hồng Phước.

Mỹ nhân Pháp khỏa thân trong The Mummy

Tom Cruise đại chiến xác ướp trong The Mummy Tom Cruise thủ vai một sĩ quan vô tình bị vướng vào cuộc chiến với một xác ướp Ai Cập cổ đại (Sofia Boutella). Trong phim, mỹ nhân Pháp có cảnh trút bỏ xiêm y khi chuẩn bị tiến hành một nghi lễ tà ác. Hãng Universal hy vọng The Mummy mở đầu cho một vũ trụ điện ảnh xoay quanh các thế lực hắc ám.

Robot rồng ba đầu xuất hiện trong Transformers: The Last Knight

Robot rồng ba đầu xuất hiện trong Transformers: The Last Knight Phần năm loạt phim robot bắt đầu khi Optimus Prime rời Trái đất, còn Bumblebee ở lại, dẫn dắt con người chống các hiểm họa. Tuy nhiên, Optimus Prime bất ngờ trở về, thay đổi hoàn toàn và mang dã tâm tiêu diệt nhân loại. Một robot rồng ba đầu bất ngờ xuất hiện giữa cuộc chiến và phun lửa.

Minh Nhí đóng vai đồng tính trong Xóm trọ 3D

Minh Nhí, Huy Khánh đóng vai đồng tính trong Xóm trọ 3D Phim kể về khu trọ gồm những người lao động chân tay, thuộc cộng đồng LGBT. Chủ xóm trọ là "má Lâm" (Minh Nhí đóng) và em gái tên Na (Maya). Phong (Huy Khánh) tình cờ đến xóm và chứng kiến hoàn cảnh của nhiều thân phận đồng tính, từ đó có cái nhìn khác hơn về họ.

Người đẹp Titanic tái xuất trong The Mountain Between Us

Người đẹp Titanic tái xuất trong The Mountain Between Us Sau vụ tai nạn máy bay, hai con người xa lạ bị kẹt lại ở một ngọn núi hẻo lánh phủ đầy tuyết. Cả hai buộc phải hỗ trợ nhau trước điều kiện sống khắc nghiệt. Khi nhận ra sẽ không ai đến cứu, họ quyết định thực hiện chuyến đi xuyên qua hàng trăm dặm ở vùng hoang dã nhằm tìm đường trở về. Phim có sự tham gia của mỹ nhân Titanic Kate Winslet cùng Idris Elba.

Chuyến đi rừng trở thành ác mộng trong First Kill

Chuyến đi rừng trở thành ác mộng trong First Kill Để nối lại quan hệ với con trai Danny (Ty Shelton), doanh nhân Will (Hayden Christensen) đưa cậu vào rừng đi săn. Họ vô tình chứng kiến vụ sát hại một tên tội phạm, sau đó Danny bị bắt cóc. Để bảo toàn mạng sống cho con trai, Will phải giúp bọn xấu trốn khỏi cảnh sát trưởng (Bruce Willis).

Phim kinh dị độc lập It Comes At Night được giới phê bình khen ngợi

Phim kinh dị độc lập It Comes At Night được giới phê bình khen ngợi It Comes At Night là phim thứ hai của Trey Edward Shults - nhà làm phim trẻ nổi tiếng với phong cách kinh dị thể nghiệm. Kịch bản do anh chắp bút ngay sau cái chết của cha mình, xoay quanh một người cha bảo vệ vợ con khỏi thế lực tà ác trong rừng. Phim được đánh giá cao với 87% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes.

Captain Underpants: The First Epic Movie gây bất ngờ phòng vé

Captain Underpants: The First Epic Movie gây bất ngờ phòng vé Phim kể về hai kẻ chơi khăm thôi miên vị hiệu trưởng, khiến ông ta nghĩ mình là một siêu anh hùng có biệt danh Captain Underpants. Cuối tuần qua, phim gây bất ngờ khi vượt mặt bom tấn Pirates of the Caribbean 5 ở Bắc Mỹ.

Tom Cruise đóng vai buôn lậu ma túy trong American Made

Tom Cruise đóng vai buôn lậu ma túy trong American Made Phim dựa trên cuộc đời của Barry Seal (Tom Cruise) - một phi công sau đó đi buôn lậu ma túy, rồi lại được DEA (tổ chức chống ma túy của Mỹ) tuyển dụng để cung cấp tin tình báo.

Âm nhạc và thế giới người chết trong phim hoạt hình Coco