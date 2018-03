Trailer phim trận đấu đỉnh cao của Lý Tiểu Long hot nhất tuần

Ngũ Doãn Long hóa thành Lý Tiểu Long trong Birth of the Dragon

Trailer phim Birth of the Dragon.

Phim kể về trận chiến nổi tiếng của Lý Tiểu Long và võ sư Thiếu Lâm Hoàng Trạch Dân vào thập niên 1960. Sau cuộc đọ sức này, võ sư họ Lý xây dựng lại đường lối rèn luyện cho riêng mình và võ thuật nói chung. Phim có sự góp mặt của nhiều sao Trung Quốc như Ngũ Doãn Long, Hạ Vũ, Khuất Thanh Thanh, Ngô Kiến Hào.

The Beguiled xoay quanh ẩn ức tình dục của phái nữ

The Beguiled (Những kẻ khát tình) do nữ đạo diễn Sofia Coppola thực hiện, lấy bối cảnh thời Nội chiến Mỹ (1861- 1865). Một người lính miền Bắc bị thương và trốn trong một trường nữ sinh thuộc miền Nam. Với vẻ điển trai, anh khiến mọi cô gái thèm muốn và tranh giành để có mình. Phim có sự tham gia của Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst...

Hai "bom sex" tranh giành trai lạ trong The Layover

Alexandra Daddario và Kate Upton - hai mỹ nhân với số đo nóng bỏng - đóng vai hai người bạn thân đi nghỉ ở vùng nhiệt đới để xả stress. Tuy nhiên, họ bắt đầu cạnh tranh nhau để giành tình cảm của một chàng trai gặp trên máy bay.

Ngộ Không nổi loạn, biết yêu trong Wukong

Trailer Wukong

Phim mới mượn các nhân vật trong Tây Du Ký để kể câu chuyện mới, trong đó Ngộ Không (Bành Vu Yến) muốn chống lại sự áp đặt của thiên đình. Anh gặp gỡ và đem lòng yêu Tử Hà tiên tử (Nghê Ni) - con gái của nữ thần Thiên Tôn.

Loài khỉ thống trị thế giới trong War for the Planet of the Apes