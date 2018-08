Trailer phim Mila Kunis yêu điệp viên hot trong tuần

Wonder Park - chuyến du hành vào công viên thần kỳ

Trailer Wonder Park

Wonder Park là tác phẩm hoạt hình kỳ ảo do David Feiss đạo diễn. Phim lấy bối cảnh năm 1988, xoay quanh June - một cô gái trẻ sáng tạo, ưa phiêu lưu. Cô tìm thấy Wonder Park - một công viên với những con thú biết nói và các trò chơi kỳ diệu. Tuy nhiên, June nhận ra tất cả điều thần kỳ đó do trí tưởng tượng của cô tạo ra. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 15/3/2019, sau đó một series truyền hình cùng tên sẽ được đài Nickelodeon phát sóng. Trailer phim thu hút 3,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Emma Stone và Rachel Weisz đối đầu trong The Favourite

Trailer phim thu hút 1,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Tác phẩm là phim mới của Yorgos Lanthimos - đạo diễn tác giả Hy Lạp liên tiếp ghi dấu ấn ở Liên hoan phim Cannes (Pháp) gần đây. Lần này, nhà làm phim sinh năm 1973 chọn đề tài lịch sử, kể câu chuyện ở thời nữ hoàng Anne của nước Anh (Olivia Colman đóng) vào thế kỷ 18. Mối quan hệ thân thiết của bà với người phụ nữ quyền lực Sarah Churchill (Rachel Weisz đóng) bị thách thức do sự xuất hiện của Abigail Masham (Emma Stone đóng) - em họ Sarah. Hai cô gái bắt đầu một cuộc chiến ngầm để tranh sủng ái của nữ hoàng.

Anna Kendrick và Black Lively đóng phim ly kỳ A Simple Favor