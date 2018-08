Trailer phim kinh dị về nàng tiên cá hot trong tuần

Jun Vũ đóng cảnh tình tứ với Quách Ngọc Ngoan / Isaac vào vai kép hát cải lương

The Mermaid: Lake of the Dead - phim kinh dị đến từ Nga

The Mermaid: Lake of the Dead - phim kinh dị đến từ Nga Tác phẩm do đạo diễn Svyatoslav Podgaevskiy thực hiện, dự kiến chiếu ở Việt Nam từ ngày 20/7 với tên Mỹ nhân ngư: Hồ tử thần. Một cô gái chết đuối và trở thành nàng tiên cá tà ác. Sau nhiều thế kỷ, tiên cá phải lòng Roman và kéo anh xuống vương quốc chết chóc dưới nước. Marina - hôn thê của Roman - chỉ có một tuần để vượt qua nỗi sợ, chiến đấu với người cá để giành lại người yêu. Nếu không cẩn thận, chính Marina cũng sẽ biến thành tiên cá. Trailer thu hút 306.000 lượt xem trên một fanpage ở Việt Nam.

Creed II viết tiếp câu chuyên huyền thoại đấm bốc

Trailer "Creed II"

Sau thất bại ở cuối phim Creed, tay đấm trẻ Adonis Creed (Michael B. Jordan đóng) tiếp tục sự nghiệp và có trận đấu lịch sử với Viktor Drago (Florian Munteanu đóng) - võ sĩ người Nga có thể hình to lớn. Lúc này, tay đấm nổi tiếng Rocky Balboa (Stallone đóng) đã giải nghệ và huấn luyện Adonis. Anh khuyên chàng trai trẻ cẩn thận khi đối đầu với Viktor Drago - một võ sĩ rất nguy hiểm và không có gì để mất. Creed II là phim thứ tám trong loạt phim Rocky do Sylvester Stallone khai sinh. Trailer phim thu hút 10 triệu lượt xem trên Youtube sau hai ngày.

Westworld tung trailer tập cuối mùa hai

Westworld tung trailer tập cuối mùa hai Sau chín tập phim, mùa hai series 18+ về công viên robot đã đến hồi kết. Lúc này, nữ người máy nổi loạn Dolores (Evan Rachel Wood đóng) đến gần khu vực bí ẩn Valley Beyond. Trong khi đó, nhóm quản lý công viên do Charlotte (Tessa Thompson đóng) chỉ huy đang nhanh chóng di chuyển để ngăn cô. Cùng hướng đến công viên còn có Bernard (Jeffrey Wright đóng) - người máy biết được bí mật về khu vực này. Trailer phim thu hút 253.000 lượt xem trên Youtube. Tập cuối - nhan đề The Passenger - sẽ phát sóng sáng 25/6 trên đài HBO.

Isaac hóa kép hát cải lương trong Song Lang

Trailer đầu tiên của phim Song Lang (Isaac đóng chính)

Song Lang là dự án mới từ công ty của Ngô Thanh Vân. Cô giữ vai trò sản xuất, còn đạo diễn là nhà làm phim Việt kiều Leon Lê. Tác phẩm được thực hiện nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương ra đời, có nhân vật chính là Linh Phụng (Isaac đóng) - kép hát trong một gánh nổi tiếng. Trailer đầu tiên chưa hé lộ nhiều về câu chuyện, chỉ có cảnh Linh Phụng tập trung trang điểm, vái tổ nghiệp trước khi bước lên sân khấu. Đoạn phim có 163.000 lượt xem trên fanpage công ty sản xuất.

Jun Vũ diễn cảnh tình tứ với Quách Ngọc Ngoan trong Người bất tử

Trailer Người bất tử

Phim mới của đạo diễn Victor Vũ có câu chuyện trải dài từ thời Pháp thuộc đến hiện tại, xoay quanh cuộc đời Hùng (Quách Ngọc Ngoan đóng), người đàn ông sống qua ba thế kỷ. Có lúc anh giàu sang, bóng bẩy nhưng có lúc lại đi lang thang trong bộ dạng nghèo khó, hoặc đau đớn vì bị tra tấn. Liên (Jun Vũ) là một ca nương ả đào có vẻ đẹp mong manh và quan hệ có phần bí ẩn với Hùng. Trailer thu hút 116.000 lượt xem trên một fanpage về phim.

S.T đóng cặp Jang Mi trong Tìm vợ cho bà

S.T đóng cặp Jang Mi trong Tìm vợ cho bà Long (S.T đóng) là một công tử nhà giàu, hào hoa nhưng không muốn ràng buộc. Tuy nhiên, nếu muốn hưởng gia tài kếch sù của bà nội, anh buộc phải có vợ vào sinh nhật tuổi 25. Long lên kế hoạch tỉ mỉ để qua mặt bà nội bằng cách hợp tác với Linh (Jang Mi) - một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn biến phức tạp ngoài dự tính của anh. Phim do Tín Lương đạo diễn, là bản remake từ phim Bride for Rent của Philippines. Trailer đầu tiên của phim thu hút 110.000 lượt xem trên một fanpage về phim.

Ân Nguyễn