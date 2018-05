Trailer phim khốc liệt về cậu bé rừng xanh hot tuần qua

Mowgli - phiên bản u ám về cậu bé rừng xanh

Tác phẩm được chuyển thể từ truyện The Jungle Book của Rudyard Kipling, theo chân một cậu bé (Rohan Chand đóng) được sói nuôi lớn trong rừng già Ấn Độ. Chú hổ Shere Khan (Benedict Cumberbatch đóng) xuất hiện và buộc cậu bé phải rời khỏi rừng. Các nhà sản xuất cho biết Mowgli sẽ trung thành với truyện gốc và có không khí u ám hơn The Jungle Book (2016) của Disney, cũng dựa trên cùng nguyên tác văn học. Trailer phim thu hút 12 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Skyscraper - bom tấn hè nhiều cảnh cháy nổ của The Rock

Will Sawyer (The Rock đóng) là một cựu đặc vụ chuyên giải cứu con tin của FBI. Sau khi rời tổ chức, anh đảm nhận việc giữ an toàn cho các tòa nhà cao tầng. Trong một nhiệm vụ ở Trung Quốc, tòa nhà được cho là an toàn nhất thế giới - do anh bảo vệ - bị tấn công. Bị vu oan là kẻ gây ra vụ việc, Sawyer vừa phải tìm cách minh oan, vừa phải giải cứu gia đình đang bị mắc kẹt trong tòa nhà đang cháy. Trailer phim thu hút 1,7 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng.