Trailer phim doanh nhân giả đi xe lăn để 'cưa' gái hot trong tuần

Hai phim Việt và 13 phim ngoại ra mắt trong tháng 5 / Selena Gomez tiếp tục hát nhạc phim '13 Reasons Why'

Rolling to You - phim lãng mạn Pháp về chuyện tình bất ngờ Jocelyn (Franck Dubosc) là một doanh nhân thành đạt và tự tin vào khả năng quyến rũ phụ nữ của mình. Trong một lần tình cờ ngồi lên xe lăn, anh bị cô hàng xóm xinh đẹp (vốn là y tá) trông thấy và tưởng nhầm là người bị liệt chân. Để tán tỉnh cô, anh đóng giả làm người phải đi xe lăn. Tuy nhiên, cô gái lại giới thiệu anh với Florence (Alexandra Lamy) - người chị gái khuyết tật của mình. Trailer phim (tên Việt là Lăn đến bên em) có 257.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam.

13 Reasons Why hé lộ cuộc sống học đường khắc nghiệt ở Mỹ 13 Reasons Why là series gây sốt năm ngoái, kể về Hannah (Katherine Langford đóng) - một nữ sinh tự tử bởi áp lực ở trung học. Cô để lại 13 cuộn băng cassette cho người bạn thân Clay (Dylan Minnette) để kể về 13 lý do khiến mình tự sát. Trailer mùa hai của phim hé lộ việc Hannah không phải nạn nhân duy nhất trong trường học. Ngoài ra, Clay và nhiều người khác cũng tìm cách vạch trần một kẻ cưỡng hiếp vẫn chưa bị tố cáo trong phần trước.Trailer mới của phim thu 5,7 triệu lượt xem trên Youtube.

Danh ca Cher xuất hiện trong Mamma Mia! Here We Go Again Tác phẩm là phần hai của phim ca nhạc Mamma Mia! từng gây sốt năm 2008. Cher thủ vai Ruby, mẹ của Donna (Meryl Streep đóng), tức bà ngoại của Sophie (Amanda Seyfried đóng). Nhân vật được mô tả là người có tính tình khó chịu, không được mời đến dự đám cưới của Sophie. Tuy nhiên, Ruby vẫn xuất hiện và gây ra các tình huống dở khóc dở cười. Ngoài ra, phim mới cũng kể câu chuyện trong quá khứ, khi Donna cùng lúc yêu ba người đàn ông. Trailer phim thu hút 3,9 triệu lượt xem sau ba ngày đăng.

The Predator - cuộc tái xuất của quái thú săn mồi Tác phẩm là phần bốn trong loạt phim kinh dị nổi tiếng Predator, kể về một giống loài ngoài hành tinh chuyên đi săn mồi dã man. Trong phim mới, một cậu bé vô tình khiến loài này quay lại Trái đất. Một nhóm cựu binh sĩ cùng một giáo viên dạy khoa học phải ngăn chặn chúng trước khi quá muộn. Đạo diễn phim là Shane Black - người từng thực hiện Iron Man 3 và The Nice Guys. Trailer phim thu hút 2,4 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng tải.

Luke Cage - series về người hùng da đen siêu khỏe trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel Trailer mùa hai loạt phim thu hút 1,4 triệu lượt xem sau bốn ngày. Series nằm trong kế hoạch lấn sân truyền hình của hãng Marvel, diễn ra trong cùng thế giới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Luke Cage (Mike Colter đóng) là một người đàn ông có siêu sức mạnh và lớp da không thể bị xâm phạm. Anh có cuộc đời nhiều đau thương, từng bị kết án tù nhưng giờ được xem như người hùng. Câu chuyện tập trung vào cuộc sống của những người da đen ở New York (Mỹ) và có phần u tối hơn các phim điện ảnh của Marvel.

Hai người đẹp Mila Kunis, Kate McKinnon đóng phim hành động pha hài The Spy Who Dumped Me Trailer thu hút 1,3 triệu lượt xem trên Youtube sau một ngày đăng. Audrey (Mila Kunis) và Morgan (Kate McKinnon) là hai người bạn ở tuổi 30 đang đi du lịch ở châu Âu. Chuyến đi của họ đảo lộn khi bạn trai cũ của Audrey xuất hiện và tiết lộ mình là đặc vụ CIA. Hai cô gái bỗng bị nhóm sát thủ tấn công và vướng vào một âm mưu khủng bố quốc tế. Họ vừa chạy trốn vừa phải điều tra vụ việc trong hành trình xuyên châu Âu.

Ân Nguyễn