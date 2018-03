Trailer phim Cường Seven đánh đấm như siêu anh hùng hot trong tuần

'Lôi Báo' mạnh về hành động, dàn trải nội dung / Nhã Phương, Vũ Ngọc Anh mặc xuyên thấu dự ra mắt phim

Lôi Báo - phim siêu anh hùng xoay quanh ca đổi đầu

Cường Seven phi thân, đánh võ như siêu anh hùng trong Lôi Báo

Trailer tác phẩm thu hút hơn một triệu lượt xem trên fanpage của phim. Lôi Báo kể về Tâm (Cường Seven) - một chàng họa sĩ sắp chết do bệnh nặng. Anh liều lĩnh tham gia ca đổi đầu do giáo sư Mã (Hoàng Sơn) thực hiện. Sau ca phẫu thuật, Tâm không chỉ khỏe lại mà còn có sức mạnh phi thường, trở thành người hùng Lôi Báo. Từ đây, anh vướng vào cuộc chiến với bọn giang hồ do ông Đạo (Nguyễn Chánh Tín) cầm đầu. Nhã Phương và Vũ Ngọc Anh thủ vai hai bóng hồng trong đời Lôi Báo.

Dàn người đẹp lập băng cướp trong Ocean's Eight

Dàn người đẹp lập băng cướp trong Ocean's Eight Tác phẩm là phim ăn theo (spin-off) của series về băng cướp Ocean. Debbie Ocean (Sandra Bullock đóng) - em gái tướng cướp Danny Ocean - lên kế hoạch tấn công sự kiện gây quỹ Met Gala ở New York (Mỹ). Cô tập hợp một nhóm toàn nữ quái, do dàn sao Cate Blanchett, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter... thể hiện. Trailer phim thu hút khán giả quốc tế với 7,6 triệu lượt xem trên Youtube.

Xác sống xâm chiếm thế giới trong Day of the Dead: Bloodline

Phim kinh dị do Hèctor Hernández Vicens đạo diễn, lấy bối cảnh một thế giới đã bị bọn xác sống xâm chiếm. Một nữ sinh viên bị người bạn cũ - giờ đã trở thành zombie - hành hạ. Trong lúc đó, một nhóm binh sĩ chịu trách nhiệm đi tìm liều thuốc chữa đại dịch này. Trailer phim thu hút 246.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam.

Lãnh địa ma - phim kinh dị Thái ra mắt dịp cuối năm

Realms (Lãnh địa ma)

Trailer Realms (Lãnh địa ma) thu hút 132.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành ở Việt Nam. Sau vụ cướp táo tợn, một băng cướp bị cảnh sát truy đuổi quyết liệt. Chúng ép ba con tin vào một căn nhà hoang để ẩn náu. Tại đây, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra, khiến bọn cướp và các con tin phải đối mặt với những điều còn khủng khiếp hơn cả cái chết.

Thử thách thần chết - phim Hàn mang yếu tố tâm linh, kỳ ảo

Along With The Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới)

Along With The Gods: The Two Worlds (Thử thách thần chết: Giữa hai thế giới) xoay quanh bộ truyện tranh cùng tên của Hàn Quốc. Sau khi chết, Ja Hong (Cha Tae Huyn) bị thần chết Kang Rim (Ha Jung Woo) giao cho bảy thử thách trong 49 ngày để đánh giá về nhân cách của Ja Hong khi còn sống, cũng như định đoạt tương lai của anh ở cõi vĩnh hằng. Trailer phim có 113.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành ở Việt Nam.

Thế giới tương lai kỳ lạ trong Mortal Engines

Trailer Mortal Engines Phim do Christian Rivers đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Philip Reeve. Bối cảnh phim là một tương lai điêu tàn, sau khi con người tự hủy hoại lẫn nhau trong một cuộc chiến dữ dội. Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, các cộng đồng dân cư phải đặt toàn bộ thành phố lên những cỗ máy khổng lồ có bánh xe để di chuyển.

Nhân vật chính của phim là Tom Natsworthy (Robert Sheehan) - một nhà sử học tập sự, phải đi theo tên sát thủ Hester Shaw (Hera Hilmar) để tìm đường về quê nhà. Đạo diễn Lord of the Rings - Peter Jackson - làm nhà sản xuất cho Mortal Engines. Trailer phim thu hút 2,7 triệu lượt xem sau bốn ngày đăng trên Youtube.

Ân Nguyễn