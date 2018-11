Trailer phim 18+ 'Quỳnh Búp Bê' gây chú ý với cảnh tiếp khách

'Quỳnh Búp Bê', 'Hậu duệ mặt trời' và series gây chú ý ở tháng 9 / Tập mới 'Quỳnh Búp Bê' hé lộ góc khuất nhân vật

Nhân vật chính bị đẩy vào con đường tội lỗi trong Quỳnh Búp Bê

Trailer tập 9 Quỳnh Búp Bê

Trong trailer tập chín, nhân vật chính - cô gái quê Quỳnh (Phương Oanh đóng) - chấp nhận trở thành gái làng chơi. Cô cùng nhân vật phản diện My (Thu Quỳnh đóng) phục vụ cho một đại gia đứng tuổi. Vẻ trẻ trung, sinh động của Quỳnh khiến cô được yêu chuộng hơn My. Ở cảnh sau, Quỳnh thẳng thừng nói với My rằng cô không còn dễ bị bắt nạt như xưa.

Trên fanpage, nhiều khán giả bày tỏ thích diễn biến mới này sau nhiều tập Quỳnh sống lầm lũi trong khu trọ, chịu đựng những chiêu trò chơi xấu của My. Một số người khác lo lắng cho tương lai của nhân vật chính cũng như mối quan hệ của cô với Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng). Quỳnh Búp Bê do Mai Hồng Phong đạo diễn, có nhân vật chính là Quỳnh - cô gái quê bị kẻ xấu lừa gạt, đẩy vào con đường sa ngã. Loạt phim gây chú ý với nhiều chi tiết nhạy cảm về tình dục, bạo lực, được dán nhãn 18+ khi phát sóng.

Love Rain - phim ma Thái kể chuyện oan hồn trong mưa

Gab (Kitkong Khamkrith đóng) bị cha mẹ cắt tiền tiêu vặt nên phải làm thu ngân tại một cửa hàng để trang trải cuộc sống. Hồn ma một cô gái tên Som (Sammy Cowell đóng) hiện về trong mưa, liên tục bám theo anh. Nhận ra mình là người duy nhất có thể giao tiếp với Som, Gab quyết tâm tìm hiểu quá khứ để giúp cô thoát ra khỏi số phận oan khuất. Trailer thu hút 235.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Maquia: When the Promised Flower Blooms - hoạt hình kỳ ảo về cô gái trẻ mãi không già

Trailer Maquia: When the Promised Flower Blooms (Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa)

Trailer có gần 230.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành. Tộc người Iorph sống tách biệt với thế giới bên ngoài, gần như trường sinh bất lão và ngày ngày dệt loại vải thần kỳ Hibiol - có khả năng lưu giữ những diễn biến trong dòng chảy thời gian. Họ có nguyên tắc không yêu thương người khác để không bị xáo trộn cảm xúc. Khi nước láng giềng tấn công, Maquia - cô gái mồ côi tộc Iorph - bị lưu lạc khỏi quê hương. Cô phát hiện và nuôi nấng một đứa bé tên Ariel.

Daredevil 3 kể tiếp chuyện về người hùng mù của Marvel

Trailer Daredevil 3

Series Daredevil nằm trong loạt phim truyền hình thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhân vật chính là Matt Murdock (Charlie Cox đóng) - một luật sư mù có các giác quan còn lại siêu tinh nhạy. Ban đêm, anh trở thành người hùng Daredevil, chiến đấu với bọn tội phạm ở New York (Mỹ). Ở mùa ba, Matt vừa trở về sau một trận chiến lớn khiến anh suýt mất mạng. Nhân vật mệt mỏi, cho rằng không thể dùng các cách thức hợp pháp để chống lại kẻ xấu: "Tôi từng tin công lý có thể được tìm thấy ở tòa án, trong ánh sáng ban ngày. Nhưng tôi chỉ tự lừa dối bản thân. Chỉ có bóng tối mới đáp trả được bóng tối. Tôi thà chết như quỷ dữ hơn là sống như Matt Murdock".

Michael Myers quay lại gieo rắc kinh hoàng trong Halloween

Đây là tập thứ 11 trong thương hiệu điện ảnh cùng tên ra đời từ năm 1978. 40 năm sau những sự kiện trong tập đầu, sát thủ Michael Myers (Nick Castle đóng) đang bị giam giữ. Trong khi đó, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis đóng) - người phụ nữ suýt trở thành nạn nhân năm xưa - chỉ mong có thể tự tay giết hắn. Khi Michael tẩu thoát, cả hai có trận đụng độ để giải quyết ân oán. Trailer mới thu hút 2,6 triệu lượt xem trên Youtube.

The Nutcracker and the Four Realms - phim kỳ ảo có "con gái Bella" đóng chính

The Nutcracker and the Four Realms - phim kỳ ảo có "con gái Bella" tham gia

Nhân vật chính trong phim là Clara (Mackenzie Foy đóng) - cô bé lạc vào một thế giới thần kỳ. Cha đỡ đầu của Clara - Drosselmeyer (Morgan Freeman đóng) - tiết lộ mẹ cô là người đã tạo ra bốn vương quốc thần tiên cùng một vùng đất bí ẩn thứ tư. Clara có nhiệm vụ phải bảo vệ chúng khỏi kẻ tà ác có tên Mẹ Gừng (Mother Ginger). Mackenzie Foy sinh năm 2000, gây chú ý khi thủ vai Renesmee Cullen - con gái của ma cà rồng Edward và Bella (Robert Pattinson và Kristen Stewart đóng) - trong The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2. Đây là dự án lớn đầu tiên mà cô đóng vai chính. Trailer thu hút gần 400.000 lượt xem trên Youtube tuần qua.

Ân Nguyễn